Вони не уявляли своє життя без музики. Фільми про відомих артистів, чиї пісні підкорили світ

"Богемна рапсодія"

Біографічний фільм було випущено у 2018 році, і він присвячений захопливій історії гурту Queen та подіям, що розповідають про життя його учасників.

Стрічка охоплює період з 1970 по 1985 роки. У центрі сюжету - лідер колективу Фредді Мерк'юрі, який перед початком свого музичного шляху працює вантажником багажу в аеропорту та мешкає з батьками та сестрою.

Він випадково опиняється на виступі студентської рок-групи, після чого знайомиться з одним із його музикантів. Хлопець дізнається, що колектив залишився без вокаліста, а тому пропонує їм себе на його місце - з цього і починається захоплююча історія, яка приведе до шаленого успіху та світового визнання.

"Боб Марлі. One Love"

Автобіографічна стрічка розповідає про талановитого виконавця з Ямайки Боба Марлі. На батьківщині артиста стрімко зростає насильство та рівень злочинності, що серйозно впливає на його особисте життя з дружиною Ритою.

Під час підготовки до одного з важливих концертів, який покликаний об'єднати суспільство, Марлі ледь не стає жертвою вбивства, а його кохана отримує поранення.

На тлі цих подій музикант наважується покинути Ямайку та перебратися до Британії, аби там продовжити музичну діяльність. У новій для себе країні знаменитість знайомиться з зовсім іншим способом життя, проте весь свій час він приділяє музиці та з кожним днем стає все популярніше.

"Стати Джоном Ленноном"

Британський художній фільм розкриває дитинство і юність Джона Леннона: від його народження до кінця 50-х років, тобто до моменту, коли був створений перший музичний колектив за його участю - гурт The Quarrymen.

Стрічка знята за книгою Джулії Берд "Особисте життя Леннона: нерозказана історія від його сестри". Фільм детально показує Джона у підлітковому віці, його стосунки з тіткою та матір'ю - двома головними жінками у першій частині його життя. Також там можна побачити зустріч музиканта із Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном, а згодом і народження легендарного гурту Beatles.

"Курт Кобейн: Клятий монтаж"

Документальна стрічка присвячена лідеру гурту Nirvana Курту Кобейну. Прем'єра фільму відбулася в рамках кінофестивалю Санденс, що проходив у 2015 році.

На реалізацією фільму працював Бретт Морген, і на це його надихнула вдова музиканта Кортні Лав, яка розповіла йому історію, яку би можна було втілити на екрані.

Однак близький товариш Кобейна - Базз Озборн - назвав стрічку "в більшій мірі фантастичною брехнею", але анімацію - "справді крутою".

"Рей"

Біографічна драма отримала два Оскара. Вона заснована на автобіографії Рея Чарльза, що була видана у 1978 році.

Доля знаменитого американського джазового співака, піаніста та композитора показується у період його життя з 1930 по 1966 рік.

"Рей" - це фільм, в якому можна знайти все - і історію маленького семирічного хлопчика, який почав втрачати зір, чия мати, зібравши всю силу в кулак, не шкодуючи себе намагалася не тільки прогодувати дитину, але і навчити його жити самостійно, попри сліпоту. Тут і історія сходження легенди джазу, який попри свою недугу і расову сегрегацію зумів домогтися широкого визнання. Тут і брехливі менеджери, і коханки-бек-вокалістки, і наркотики, і щира любов, і звичайно ж - музика", - говориться про кінороботу на сторінці Wikipedia.