Они не представляли свою жизнь без музыки. Фильмы об известных артистах, чьи песни покорили мир

Знаменитые личности, о которых будет рассказываться в этом материале, не представляли ни одного дня без музыки. Их истории вдохновляют и наглядно демонстрируют, что для подлинного таланта не существует никаких границ.

О ком именно идет речь и какие автобиографические ленты стоит пересмотреть, пишет РБК-Украина (проект Styler).

"Богемная рапсодия"

Биографический фильм был выпущен в 2018 году, и он посвящен увлекательной истории группы Queen и событиям, рассказывающим о жизни ее участников.

Лента охватывает период с 1970 по 1985 год. В центре сюжета - лидер коллектива Фредди Меркьюри, который перед началом своего музыкального пути работает грузчиком багажа в аэропорту и проживает с родителями и сестрой.

Он случайно оказывается на выступлении студенческой рок-группы, после чего знакомится с одним из его музыкантов. Парень узнает, что коллектив остался без вокалиста, а потому предлагает им себя на его место - с этого и начинается увлекательная история, которая приведет к безумному успеху и мировому признанию.

"Боб Марли. One Love"

Автобиографическая лента рассказывает про талантливого исполнителя из Ямайки Боба Марли. На родине артиста стремительно растет насилие и уровень преступности, что влияет на его личную жизнь с женой Ритой.

Во время подготовки к одному из важных концертов, призванному объединить общество, Марли едва не становится жертвой убийства, а его возлюбленная получает ранение.

На фоне этих событий музыкант решается покинуть Ямайку и перебраться в Британию, чтобы продолжить музыкальную деятельность. В новой для себя стране знаменитость знакомится с совершенно иным образом жизни, однако все свое время он уделяет музыке и с каждым днем становится все популярнее.

"Стать Джоном Ленноном"

Британский художественный фильм раскрывает детство и юность Джона Леннона: от его рождения до конца 50-х годов, то есть до момента, когда был создан первый музыкальный коллектив с его участием - группа The Quarrymen.

Лента снята по книге Джулии Берд "Личная жизнь Леннона: не рассказанная история от его сестры". Фильм подробно показывает Джона в подростковом возрасте, его отношения с тетей и матерью - двумя главными женщинами в первой части его жизни. Также там можно увидеть встречу музыканта с Полом Маккартни, Джорджем Гаррисоном, а затем и рождение легендарной группы Beatles.

"Курт Кобейн: Проклятый монтаж"

Документальная лента посвящена лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. Премьера фильма состоялась в рамках проходившего в 2015 году кинофестиваля Санденс.

Над реализацией фильма работал Бретт Морген, и на это его вдохновила вдова музыканта Кортни Лав, которая рассказала ему историю, которую можно было бы воплотить на экране.

Однако близкий товарищ Кобейна - Базз Озборн - назвал ленту "в большей степени фантастической ложью", но анимацию - "действительно крутой".

"Рей"

Биографическая драма получила два Оскара. Она основана на автобиографии Рэя Чарльза, изданной в 1978 году.

Судьба знаменитого американского джазового певца, пианиста и композитора показывается в период его жизни с 1930 по 1966 год.

"Рэй" - это фильм, в котором можно найти все - и историю маленького семилетнего мальчика, который начал терять зрение, чья мать, собрав всю силу в кулак, не жалея себя пыталась не только прокормить ребенка, но и научить его жить самостоятельно, несмотря слепоту. Здесь и история восхождения легенды джаза, который, несмотря на свой недуг и расовую сегрегацию, сумел добиться широкого признания. Здесь и лживые менеджеры, и любовницы-бек-вокалистки, и наркотики, и искренняя любовь, и конечно же - музыка", - говорится о киноработе на странице Wikipedia.