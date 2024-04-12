Вони успішні у житті: 10 маловідомих фраз впливових людей

"Чим я можу допомогти?"

Запропонувати свою допомогу - це ефективний спосіб, який дозволяє іншим побачити, що ви цінуєте їхній внесок і навички.

Також інші побачать у вас людину, на яку можна покластися.

Коли ви справді віддаєте пріоритет допомозі іншим, ви створюєте позитивни ефект про себе.

Тільки не забудьте виконати свої обіцянки, інакше ваші слова матимуть ефект, протилежний бажаному.

"Я поважаю твою думку"

Успішні люди вживають фрази, які виражають повагу до ідей і точок зору інших людей.

Показуючи, що ви щиро дбаєте про їхні думки, ви змушуєте людей відчувати себе почутими.

До того ж така поведінка сприятиме повазі.

"Я тобі довіряю"

Знову ж таки, якщо ви хочете завоювати довіру, ви також повинні її дати.

Якщо ви є лідером на роботі, члени вашої команди відчують, що ви довіряєте їм, що покращує моральний дух і, як наслідок, продуктивність.

Якщо з добротою ставитись до людей, то вони будуть більш схильні відповісти вам послугою та довіряти.

"Я слухаю"

Інколи людям потрібно, щоб їх хтось вислухав.

Слідкуйте за мовою свого тіла. Переконайтеся, що ви передаєте бажаний рівень залучення до обговорення, і переконайтеся, що визнаєте ідеї інших людей.

Вміння активно слухати інших - чудова риса, яка зближує людей.

"Я не зміг би це зробити без вашої допомоги"

Якщо ви висловлюєте щиру подяку за допомогу, то це покаже, наскільки ви цінуєте роботу інших.

Ніхто не любить важко працювати та ще й не бути оціненим за це.

Визнаючи внесок інших людей, ви забезпечуєте більш позитивні майбутні стосунки.

"Я розумію"

Емпатія - це здатність розуміти і поділяти почуття іншого.

Одна з найважливіших людських потреб - відчувати себе почутими, зрозумілими та підтриманими. Щире співчуття в поєднанні з навичками активного слухання мають вирішальне значення для встановлення довіри у стосунках.