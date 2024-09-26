Добриво особливої потужності: як використати на городі кавову гущу

Кавова гуща - це не тільки кухонні відходи, але й цінне добриво, яке можна використовувати в садівництві. Вона містить корисні для рослин елементи, які допомагають покращити якість ґрунту, підвищують його структуру та роблять середовище більш сприятливим для росту саджанців.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює про правильне використання кавової гущі як добрива для підвищення родючості ґрунту.

Що входить у склад кавової гущі

Кавова гуща містить такі ключові елементи, як азот, калій і фосфор. В її складі є приблизно 2% азоту, який сприяє розвитку зеленої маси рослин.

Крім того, в ній є близько 0,3% фосфору, що грає важливу роль у фотосинтезі, та 0,3% калію, який зміцнює імунітет рослин і допомагає боротися з хворобами.

Також у кавовій гущі є невелика кількість кальцію, магнію, міді, цинку та заліза, які позитивно впливають на родючість ґрунту.

Яким рослинам підходить кавова гуща

Не всі рослини добре реагують на підвищену кислотність ґрунту, тому кавова гуща підходить далеко не всім культурам. Ось список рослин, які добре реагують на підживлення кавовою гущею:

Азалія

Рододендрон

Гортензія

Троянди

Тюльпани

Півонії

Чорниця

Брусниця

Полуниця

А от такі культури, як капуста, лаванда, бобові та зелень, погано реагують на кислотність, тому кавову гущу для них використовувати не варто.

Як використовувати кавову гущу: основні методи

Компостування. Залишки кави додають до компостної купи разом з харчовими відходами, листям, соломою та іншими матеріалами. Це допомагає збалансувати вміст азоту та органіки, що прискорює процес розкладання.

Додавання в ґрунт. Кавову гущу можна змішувати з верхнім шаром землі, що покращує її структуру і дозволяє насінню легше проростати.

Мульчування. Тонкий шар кавової гущі можна розподіляти навколо рослин, щоб зберігати вологу і запобігати появі бур’янів.

Приготування настою. Кавову гущу замочують у воді на кілька днів, після чого отриманий настій використовують для поливу рослин.

Використання в теплиці. Гущу можна додавати до ґрунту у теплицях або на грядках для покращення якості субстрату.

Свіжа чи сушена гуща: що краще?

Свіжа кавова гуща містить більше вологи і швидше розкладається, але може підвищити кислотність ґрунту.

Сушена гуща менш кисла і безпечніша для ґрунту, однак вона не так добре утримує вологу. Незалежно від того, яку гущу ви використовуєте, краще компостувати її для зниження рівня кислотності.

Кавова гуща є ефективним природним добривом, яке збагачує ґрунт поживними речовинами. Вона допомагає покращити структуру ґрунту, збільшити вміст органіки і сприяє розвитку рослин.

Проте варто пам'ятати про помірність у використанні, особливо для рослин, які не люблять підвищену кислотність.