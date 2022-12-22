Вони стануть як нові. Названий спосіб відбілити найбрудніші шкарпетки

Як повернути білизну брудним шкарпеткам?

На відміну від кольорових шкарпеток, на білих шкарпетках добре видно бруд. І навіть після свіжого прання деякі стійкі плями не зникають повністю.

Зокрема, є незвичайний спосіб їх прання, але все ж таки дуже дієвий. Ви будете дуже задоволені результатом. Секрет криється ось у чому: шкарпетки потрібно попередньо ретельно замочити у спеціально приготованому розчині, перш ніж завантажувати їх у пральну машину.

Як приготувати цей розчин?

У каструлю налийте воду, додайте два нарізані лимони й доведіть до кипіння. Як тільки вода почне остигати, замочіть у ній брудні шкарпетки. В ідеалі залиште їх так на 1-2 години, щоб розчин добре ввібрався. Потім випріть шкарпетки в машині, як завжди. Вони стануть як нові!

Також є ще один спосіб повернути білизну шкарпеткам.

На цей раз ви повинні використовувати харчову соду або оцет. Обидва є цінними домашніми союзниками з потужними властивостями видалення плям та відбілювання.

Змішайте трохи харчової соди з водою, доки не отримаєте густу пасту. Потім натріть шкарпетки цією сумішшю. Залишіть їх на 20-30 хвилин, щоб паста могла ефективно впливати на бруд. Потім випрати шкарпетки як завжди в машині. Після прання вони будуть дуже чистими, без найменших плям і напрочуд білими.