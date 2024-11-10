"Вони симпатичні". Клопотенко зізнався, чи були у нього стосунки з чоловіками

Так, зі слів Євгена, йому подобаються як жінки, так і чоловіки, однак романтичних стосунків з представниками своєї статі у нього не було.

"Відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко. Це по-перше. По-друге, до чоловіків має бути якесь тяга і бажання, а в мене, на жаль, немає до чоловіків тяги і бажання", - запевнив ресторатор.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Також він додав, що колись цілувався з хлопцем, щоб зрозуміти, як це.

"Але мене це не збуджує і немає такого вогню всередині, тому я не певен, що я буду з чоловіками зустрічатися, але я точно певен, що мені подобається чоловіки, бо вони симпатичні, так само є і дівчата дуже гарні, але це не означає, що людина гарна і ти маєш з нею мати стосунки відразу. Вона просто мені подобаються, і чоловіки, і жінки. Ну мені прям подобаються гарні люди", - підсумував Євген.

Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка

Євген на сьогодні не одружений і не має дітей. В інтерв'ю він згадував, що спілкується з деякими дівчатами, проте ще не зустрів ту, з якою був би готовий створити родину. У пріоритеті для нього зараз - професійний розвиток, який забирає майже весь його вільний час. Заради кар'єри він поки не готовий поступатися своїм прагненням до особистих успіхів.

Шеф-кухар зізнається, що стосунки в класичному їх розумінні йому не потрібні - Євген - людина дуже творча, тому він хотів би створити "свій світ".

"Стосунки мене напружують. Це депресивна річ. У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Ну нібито зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей. Наприклад: "Чому ти не прийшов? Чому не подзвонив?", - говорив кулінар.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)