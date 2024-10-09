Вони руйнують фундамент. Які дерева не можна саджати біля дому

Чому коріння пошкоджує фундамент

Зазвичай коренева система дерев і кущів намагається обійти такі перешкоди, як бетонні фундаменти. Але за певних умов коріння деяких дерев і кущів може проникати в тріщини та шви підземної частини будівель, поступово розширюючи їх, якщо знаходить там вологу.

Якщо на відкритій частині фундаменту з'являються тріщини, віконні або дверні прорізи починають перекошуватися, а підлога в підвалі стає нерівною, причиною можуть бути корені, що ростуть під фундаментом.

Найчастіше коріння проникає в уже існуючі тріщини фундаменту. Але якщо в саду засуха й рослини страждають від нестачі вологи, коріння може почати тягнутися до фундаментів, активно розростаючись під доріжками й під'їзними майданчиками, оскільки там накопичується волога.

Корені дерев здатні пошкодити будинок (фото: Arborcraftaz.com)

Які дерева не варто садити біля дому

Деякі дерева можуть завдати шкоди фундаменту. Насправді деревам непросто прорости до самого фундаменту й вижити в умовах підвищеної вологості, але є види з активною кореневою системою, які прагнуть до надлишку вологи.

Рекомендується уникати посадки таких дерев поблизу дому:

Великі види верби.

Гледичія.

Великі види кленів, наприклад, клен сріблястий.

В'яз.

Не рекомендується садити великі швидкорослі дерева ближче, ніж на 5-6 метрів до будинку. Коренева система дерева зазвичай поширюється на такий же радіус, як і крона. Такі дерева, як горіх, ростуть швидко й можуть створити проблеми.

Дерева з поверхневою кореневою системою

Деякі дерева формують не тільки глибоку, але й поверхневу кореневу систему, яка може заважати використовувати доріжки, піднімати плити мощення й псувати ігрові та паркувальні майданчики.

Хвойні дерева, такі як ялина, сосна і туя, збагачують повітря корисними фітонцидами, але їхня коренева система часто розташовується біля поверхні. Тому краще садити їх щонайменше на відстані п'яти метрів від дому.

Таких же рекомендацій слід дотримуватися при посадці ялиці, модрини, тсуги, кленів, дуба звичайного, каштана, сумаху, тополі та інших дерев.

Ще занадто високі дерева можуть стати мішенню для блискавок, а хвойні дерева легко загоряються через смолистість. Тому не рекомендується садити їх прямо під будинком.

Хвойні дерева мають поверхневу кореневу систему, що шкідливо для фундаментів та доріжок (фото: Freepik.com)

Профілактика проростання коріння в зону фундаменту

Для запобігання проростанню коріння під фундамент слід дотримуватися наступних рекомендацій: