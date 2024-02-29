Вони "розтоплять" її серце: 20 фраз, які потрібно говорити дівчині кожного дня

Які слова говорити дівчині

Якщо у вас немає можливості сказати дівчині щось приємне особисто, то ви завжди можете знайти, що сказати в смс.

Тому навіть той, хто має стосунки на відстані, заслуговує на такі часті підтвердження кохання. Ці фрази гарантовано змусять її посміхнутися:

Ти робиш мене таким щасливим, просто залишаючись собою

Я хочу постаріти з тобою

Так добре бути з тобою

Я ніколи не втомлюся дивитися на тебе

Чути твій голос приносить мені таку радість

Дякую, що підтримуєте мене



Я люблю бути закоханим у тебе

Я найщасливіший хлопець, що ти поруч зі мною

Я не знаю, що б я робив без тебе

Ти для мене - цілий світ





Ти єдина людина, з якою я хочу жити разом

Дякую, що завжди поруч зі мною



Я не можу натішитися тобою

Я не можу перестати думати про тебе

Я в захваті від того, яка ти чудова людина

Ти надихаєш мене бути кращою людиною

Для багатьох людей вдячність і любов найкраще підтверджуються словами. Також ті, хто щодня отримує таку увагу, стають більш оптимістичними.

Дуже корисно час від часу нагадувати їй про свої почуття. Вихваляйте її красу, будьте уважні до будь-якої зміни в зовнішності, чи то нова зачіска, нова сукня чи новий макіяж.

Варто зазначити, що кожна дівчина красива по-своєму, тому передусім потрібно визначити, що саме вас приваблює у жінці. Не намагайтеся постійно говорити лише про те, що дівчина красива.

Адже вона не лише красива, але й успішна, весела, добра, розумна. Потрібно вміти правильно висловлювати свої почуття.