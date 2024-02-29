Вони "розтоплять" її серце: 20 фраз, які потрібно говорити дівчині кожного дня

Партнерам часто доводиться працювати, щоб побудувати міцні та довірливі стосунки. Зокрема, щоб жінка почувалась коханою, варто часто говорити їй приємні слова. Використовуй їх якомога частіше, і побачите, як рівень взаєморозуміння значно зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Якщо у вас немає можливості сказати дівчині щось приємне особисто, то ви завжди можете знайти, що сказати в смс.
Тому навіть той, хто має стосунки на відстані, заслуговує на такі часті підтвердження кохання. Ці фрази гарантовано змусять її посміхнутися:
Для багатьох людей вдячність і любов найкраще підтверджуються словами. Також ті, хто щодня отримує таку увагу, стають більш оптимістичними.
Дуже корисно час від часу нагадувати їй про свої почуття. Вихваляйте її красу, будьте уважні до будь-якої зміни в зовнішності, чи то нова зачіска, нова сукня чи новий макіяж.
Варто зазначити, що кожна дівчина красива по-своєму, тому передусім потрібно визначити, що саме вас приваблює у жінці. Не намагайтеся постійно говорити лише про те, що дівчина красива.
Адже вона не лише красива, але й успішна, весела, добра, розумна. Потрібно вміти правильно висловлювати свої почуття.
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