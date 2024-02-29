Они "растопят" ее сердце: 20 фраз, которые нужно говорить девушке каждый день

Какие слова говорить девушке

Если у вас нет возможности сказать девушке что-нибудь приятное лично, то вы всегда можете найти, что сказать в смс.

Поэтому даже тот, кто имеет отношения на расстоянии заслуживает таких частых подтверждений любви. Эти фразы гарантированно заставят ее улыбнуться:

Ты делаешь меня таким счастливым, просто оставаясь собой

Я хочу состариться с тобой

Так хорошо быть с тобой

Я никогда не устану смотреть на тебя

Слышать твой голос доставляет мне такую радость

Спасибо, что поддерживаете меня



Я люблю быть влюбленным в тебя

Я самый счастливый парень, что ты рядом со мной

Я не знаю, что бы я делал без тебя

Ты для меня - целый мир





Ты единственный человек, с которым я хочу жить вместе

Спасибо, что всегда рядом со мной



Я не могу насладиться тобой

Я не могу перестать думать о тебе

Я в восторге от того, какой ты замечательный человек

Ты вдохновляешь меня быть лучшим человеком

Для многих людей благодарность и любовь лучше всего подтверждаются словами. Также те, кто каждый день получает такое внимание, становятся более оптимистичными.

Очень полезно время от времени напоминать ей о своих чувствах. Хвалите ее красоту, будьте внимательны к любому изменению во внешности, будь то новая прическа, новое платье или новый макияж.

Стоит отметить, что каждая девушка красива по-своему, поэтому, прежде всего, нужно определить, что именно вас привлекает в женщине. Не пытайтесь постоянно говорить только о том, что девушка красивая.

Она ведь не только красива, но и успешна, весела, добра, умна. Нужно уметь правильно выражать свои чувства.