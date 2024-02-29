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Они "растопят" ее сердце: 20 фраз, которые нужно говорить девушке каждый день

Какие фразы нужно говорить девушке каждый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Партнерам часто приходится работать, чтобы построить крепкие и доверительные отношения. В частности, чтобы женщина чувствовала себя любимой, следует часто говорить ей приятные слова. Используй их как можно чаще и увидите, как уровень взаимопонимания значительно возрастет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Какие слова говорить девушке

Если у вас нет возможности сказать девушке что-нибудь приятное лично, то вы всегда можете найти, что сказать в смс.

Поэтому даже тот, кто имеет отношения на расстоянии заслуживает таких частых подтверждений любви. Эти фразы гарантированно заставят ее улыбнуться:

  • Ты делаешь меня таким счастливым, просто оставаясь собой
  • Я хочу состариться с тобой
  • Так хорошо быть с тобой
  • Я никогда не устану смотреть на тебя
  • Слышать твой голос доставляет мне такую радость
  • Спасибо, что поддерживаете меня
  • Я люблю быть влюбленным в тебя
  • Я самый счастливый парень, что ты рядом со мной
  • Я не знаю, что бы я делал без тебя
  • Ты для меня - целый мир
  • Ты единственный человек, с которым я хочу жить вместе
  • Спасибо, что всегда рядом со мной
  • Я не могу насладиться тобой
  • Я не могу перестать думать о тебе
  • Я в восторге от того, какой ты замечательный человек
  • Ты вдохновляешь меня быть лучшим человеком

Для многих людей благодарность и любовь лучше всего подтверждаются словами. Также те, кто каждый день получает такое внимание, становятся более оптимистичными.

Очень полезно время от времени напоминать ей о своих чувствах. Хвалите ее красоту, будьте внимательны к любому изменению во внешности, будь то новая прическа, новое платье или новый макияж.

Стоит отметить, что каждая девушка красива по-своему, поэтому, прежде всего, нужно определить, что именно вас привлекает в женщине. Не пытайтесь постоянно говорить только о том, что девушка красивая.

Она ведь не только красива, но и успешна, весела, добра, умна. Нужно уметь правильно выражать свои чувства.

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