Вони можуть зцілювати. Які знаки Зодіаку наділені енергією білої відьми?

Астрологічні символи, про які йтиметься далі, наділені особливим чуттям і зв'язком з вищими силами. Вони вміють слухати свою інтуїцію, добре відчувають власні емоції, і це дозволяє їм бути корисними як для себе, так і для інших.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які наділені енергією білої відьми.

Риби

Це містичний астрологічний символ, який має глибокий зв'язок із духовною природою. Він також має розвинену інтуїцію, безмежну емпатію та ауру. Від природи виступає у ролі цілителя та має канал для магічних практик.

Риби прагнуть допомагати іншим, часто залучаючи до цього невидимі енергії, щоб принести мир, рівновагу та гармонію оточуючим. Переповнені співчуттям і креативністю, вони випромінюють чисту сутність енергії білої відьми.

Діва

Цей знак має сильний зв'язок з природою та уважно ставиться до деталей, що робить його від природи білою відьмою. Він чудово вміє працювати з травами, рослинами та природними засобами, використовуючи свої знання для лікування та допомоги.

Представники цього знака мають глибоку інтуїцію, часто спрямовують свою енергію на створення порядку і рівноваги як у власному житті, так і в житті інших. Їхня енергія особливо налаштована на практики заземлення, а зосередженість допомагає відображати магічну здатність приносити оточуючим зцілення і мудрість.

Рак

Його захисна та турботлива природа ідеально поєднується з цілющими й м'якими якостями енергії білої відьми. Знак, яким керує Місяць, має вроджене розуміння циклів, ритмів і емоційних енергій.

Рак використовує магію, аби створити безпечні, затишні місця - як фізично, так і емоційно. Він часто звертається до ритуалів і трав'яних ліків, щоб допомогти зцілити. Магія цього символу процвітає завдяки міцному зв'язку з родиною та домом.