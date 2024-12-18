Они могут исцелять. Какие знаки Зодиака наделены энергией белой ведьмы?

Астрологические символы, о которых пойдет речь далее, наделены особым чутьем и связью с высшими силами. Они умеют слушать свою интуиц, хорошо чувствуют собственные эмоции, и это позволяет им быть полезными как для себя, так и для других.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые наделены энергией белой ведьмы.

Рыбы

Это мистический астрологический символ, который имеет глубокую связь с духовной природой. Он также имеет развитую интуицию, безграничную эмпатию и ауру. От природы выступает в роли целителя и имеет канал для магических практик.

Рыбы стремятся помогать другим, часто привлекая к этому невидимые энергии, чтобы принести мир, равновесие и гармонию окружающим. Переполненные состраданием и креативностью, они излучают чистую сущность энергии белой ведьмы.

Дева

Этот знак имеет сильную связь с природой и внимательно относится к деталям, что делает его от природы белой ведьмой. Он прекрасно умеет работать с травами, растениями и природными средствами, используя свои знания для лечения и помощи.

Представители этого знака обладают глубокой интуицией, часто направляют свою энергию на создание порядка и равновесия как в собственной жизни, так и в жизни других. Их энергия особенно настроена на практики заземления, а сосредоточенность помогает отражать магическую способность приносить окружающим исцеление и мудрость.

Рак

Его защитная и заботливая природа идеально сочетается с целебными и мягкими качествами энергии белой ведьмы. Знак, которым управляет Луна, имеет врожденное понимание циклов, ритмов и эмоциональных энергий.

Рак использует магию, чтобы создать безопасные, уютные места - как физически, так и эмоционально. Он часто обращается к ритуалам и травяным лекарствам, чтобы помочь исцелить. Магия этого символа процветает благодаря крепкой связи с семьей и домом.