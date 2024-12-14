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Бачать прекрасне у всьому. Названо знаки Зодіаку з серцями поетів

Субота 14 грудня 2024 12:03
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Бачать прекрасне у всьому. Названо знаки Зодіаку з серцями поетів Які знаки Зодіаку люблять мріяти і мають поетичні серця (фото: freepik.com)
Автор: Любов Блажко

Поетичне серце - воно віддане і демонструє творчий спосіб життя. Мати поетичне серце означає помічати все прекрасне в людях, які вас оточують, і у всіх місцях, які вам трапляються. Поетичне серце готове любити більше, віддавати більше та надихати ще більше.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про три астрологічні символи з найпоетичнішими серцями.

Рак

Цим знаком керує емоційний Місяць, і Рак завжди поруч із людьми, яких він любить найбільше. Він легко відчуває потреби та внутрішній світ інших і допомагає ще навіть до того, як його про це попросять.

Незважаючи на те, що Рак має тенденцію заглиблюватися в себе, це лише тому, що він є чутливим і вловлює енергію оточуючих. Цьому знаку потрібен час наодинці, аби відновити сили та бути наповненим у зовнішньому світі.

Риби

Емоційний астрологічний символ має глибоко поетичне серце. Він бачить світ у рожевому кольорі - з перспективи надії, яку часто втрачають інші. Риби готові знаходити хороше в будь-чому і будь-кому.

Через це вони виглядають дещо ідеалістами. Але хтось повинен бути таким, чи не так? Інакше б надію втратили абсолютно всі ми. Риби готові знаходити сенс там, де інші не бачать нічого взагалі, і бачити красу навіть у найтемніших місцях.

Терези

Це ще один знак Зодіаку з поетичним серцем. Терези - це ковток свіжого повітря. Романтичні та люблячі, вони підкоряються Венері, планеті любові та краси. Терези є артистичними та зацікавленими в естетиці, і це ідеально відображає їхню поетичну натуру та творчий розум. Вони готові дивитися на речі з різних точок зору і приділяти тому, що їм цікаве, свій час, любов та увагу.

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