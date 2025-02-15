Вони мають бути обов'язково! 4 недорогих датчики, які врятують квартиру від усіх неприємностей

Датчик газу

Витік газу - одна з найнебезпечніших загроз для будь-якої квартири. Невидимий і часто непомітний запах, особливо вночі, може призвести до отруєння, пожежі чи навіть вибуху. Датчик газу допомагає уникнути подібних ситуацій, миттєво реагуючи на підвищену концентрацію метану чи пропану в повітрі.

Пристрій зазвичай оснащений звуковою та світловою сигналізацією, а деякі моделі навіть можуть автоматично перекривати газопостачання. Його легко встановити на стіну чи стелю поблизу плити або котла.

Найкраще вибирати моделі, які підключаються до мережі або мають довговічний акумулятор. Сучасні датчики також можуть підключатися до смартфона, сповіщаючи власника про небезпеку навіть на відстані.

Датчик протікання води

Затоплення квартири - це не лише витрати на ремонт, а й можливі конфлікти із сусідами. Протікання води може початися непомітно: через несправний змішувач, протікаючий бойлер або прорив труби.

Датчик протікання води встановлюється на підлозі у ванній, кухні чи біля пральної машини. Щойно він фіксує вологу, одразу подає гучний сигнал і може навіть перекрити воду за допомогою спеціального клапана. Деякі моделі підключаються до системи "розумний дім" і надсилають сповіщення на телефон власника.

Це дозволяє вчасно зреагувати, навіть якщо вас немає вдома. Завдяки такому простому рішенню можна уникнути величезних витрат на ремонт та зберегти нерви.

Для захисту від злодіїв варто встановити у оселі відеокамеру (фото: Freepik.com)

Пожежна сигналізація

Займання в квартирі може виникнути через коротке замикання, забуту свічку або навіть несправну побутову техніку. Пожежний датчик розпізнає дим або різке підвищення температури та моментально подає сигнал тривоги. Це дає змогу швидко відреагувати, викликавши пожежників або вчасно загасивши вогонь.

Датчик зазвичай встановлюється на стелі в кухні, коридорі або житлових кімнатах. Він працює автономно від батарейок і не потребує складного монтажу. Деякі моделі можуть надсилати повідомлення на телефон власника або інтегруватися в систему безпеки будинку. Це простий і доступний спосіб захистити свою оселю від руйнівних наслідків пожежі.

Сигналізація від злодіїв

Захист від злодіїв - важлива частина безпеки житла, особливо якщо ви часто буваєте у від’їзді. Сучасні системи сигналізації з камерами та датчиками руху допомагають миттєво фіксувати проникнення.

Датчики встановлюються біля дверей, вікон або в коридорі й реагують на будь-який рух. Камера може записувати відео в реальному часі та надсилати його власнику на смартфон. Якщо у вашій квартирі хтось з’явиться без дозволу, система увімкне гучну сирену та відправить сповіщення.

Багато моделей підтримують нічне бачення та зберігають відео у хмарному сховищі. Завдяки такій системі ви завжди будете знати, що відбувається вдома, навіть якщо перебуваєте за сотні кілометрів.