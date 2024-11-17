UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Вони - магніт для інших. Названо три знаки Зодіаку, які мають найтеплішу енергію

Знаки Зодіаку, які мають теплу енергію (фото: pixabay com)
Автор: Любов Блажко

Кожен із нас наділений певними видами енергії, проте деякі мають значно приємнішу та теплішу енергетику, ніж інші.

РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які наділені такою енергією.

Стрілець

Він відомий своїм позитивом та нескінченною теплотою, а також відкритою поведінкою. Стрілець завжди готовий допомогти тому, хто цього потребує, і робитиме це з великим ентузіазмом. Така поведінка змушує інших відчувати надію й натхнення.

Рак

Це один із найтурботливіших знаків Зодіаку. Рак зняв би з себе сорочку й віддав вам, якщо б ви про це попросили. Він має унікальну здатність змушувати людей відчувати себе в безпеці у його присутності. Це, як правило, вдається досягти завдяки теплу та легкості, яку випромінює цей символ. 

Терези

Гармонійний астрологічний символ, наділений сяючою аурою, яка змушує кожного почуватися невимушено та бажано в його присутності. Ніхто ніколи не залишиться без уваги, коли перебуває поруч із Терезами. Їхнє співчуття та чарівна особистість надають цьому світові найтеплішу енергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп