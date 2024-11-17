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Они - магнит для других. Названы три знака Зодиака, обладающие самой теплой энергией

Знаки Зодиака, обладающие теплой энергией (фото: pixabay com)
Автор: Любовь Блажко

Каждый из нас наделен определенными видами энергии, однако некоторые имеют гораздо более приятную и теплую энергетику, нежели другие.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, наделенных такой энергией.

Стрелец

Он известен своим позитивом и бесконечной теплотой, а также открытым поведением. Стрелец всегда готов помочь тому, кто в этом нуждается, и будет делать это с большим энтузиазмом. Такое поведение заставляет других чувствовать надежду и вдохновение.

Рак

Это один из самых заботливых знаков Зодиака. Рак снял бы с себя рубашку и отдал вам, если бы вы об этом попросили. Он обладает уникальной способностью заставлять людей чувствовать себя в безопасности в его присутствии. Это, как правило, удается достичь благодаря теплу и воздушности, которую излучает этот символ. 

Весы

Гармоничный астрологический символ, наделенный сияющей аурой, заставляет каждого чувствовать себя непринужденно и желательно в его присутствии. Никто никогда не останется без внимания, когда находится рядом с Весами. Их сочувствие и очаровательная личность придают этому миру теплую энергию.

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