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Вони не люблять складнощі. Які знаки Зодіаку уникають відповідальності

Які знаки Зодіаку не звикли надто себе перевантажувати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Деякі люди з упевненістю вирішують всі проблеми й виклики життя, незалежно від того, стикаються вони з дрібними труднощами чи з чимось набагато серйознішим. У той час інші, здається, навпаки - прагнуть ігнорувати певні питання та сподіваються, що вони вирішаться самі собою.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які не звикли брати на себе відповідальність.

Овен

Ви любите ризик і не боїтеся нових викликів, але проблема полягає в тому, що рідко доводите справу до кінця. Вам постійно хочеться нових захоплюючих можливостей, і тому часто ви не завершуєте почате, адже переключаєтесь на щось інше.

Такий дещо легковажний підхід до життя залишає за собою шлейф невирішених проблем і напівзавершених проєктів, адже ви не хочете приділяти цьому надто багато уваги.

Близнюки

Якщо наближається вже крайній термін, ви дивитеся на годинник і знизуєте плечима, говорячи собі, що часу все ще достатньо. Для вас прокрастинація - це такий собі спосіб життя, адже ви хочете завжди бути наповнені енергією та мати концентрацію, необхідну для виконання задач. Тому ви з тих, хто не стане поспішати.

Які знаки Зодіаку не люблять відповідальність і чому (фото: unsplash.com) 

Стрілець

Ви цінуєте свою незалежність і не хочете бути зв'язаними дрібними проблемами - чи то рахунки, чи проблеми з колегою, чи запис до лікаря, чи щось інше. Ви звикли розставляти пріоритети в такому порядку, який вам підходить, а тому прагнете зводити до мінімуму речі, які не хочете робити.

Риби

Ви певною мірою звикли уникати відповідальності, оскільки більше зосереджені на своєму внутрішньому світі, щоразу занурюючись у свою уяву. У важкі часи ви обираєте безпеку і комфорт та чекаєте, поки хаотична ситуація вирішиться сама собою. Лише тоді ви будете готові винирнути зі своїх мрій та повернутися до звичайного життя.

 

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