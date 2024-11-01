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Они не любят сложности. Какие знаки Зодиака избегают ответственности

Какие знаки Зодиака не привыкли себя перегружать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Некоторые люди с уверенностью решают все проблемы и вызовы жизни, независимо от того, сталкиваются они с мелкими трудностями или с чем-то гораздо более серьезным. В то время другие, кажется, наоборот - стремятся игнорировать определенные вопросы и надеются, что они решатся сами собой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые не привыкли брать на себя ответственность.

Овен

Вы любите риск и не боитесь новых вызовов, но проблема состоит в том, что редко доводите дело до конца. Вам постоянно хочется новых увлекательных возможностей, и потому часто вы не завершаете начатое, ведь переключаетесь на что-нибудь другое.

Такой несколько легкомысленный подход к жизни оставляет за собой шлейф нерешенных проблем и полузавершенных проектов, ведь вы не хотите уделять этому слишком много внимания.

Близнецы

Если приближается уже крайний срок, вы смотрите на часы и пожимаете плечами, говоря себе, что времени все еще достаточно. Для вас прокрастинация - это некий образ жизни, ведь вы хотите всегда быть наполнены энергией и иметь концентрацию, необходимую для выполнения задач. Поэтому вы из тех, кто не станет торопиться.

Какие знаки Зодиака не любят ответственность и почему (фото: unsplash.com)

Стрелец

Вы цените свою независимость и не хотите быть связанными мелкими проблемами - будь то счета, проблемы с коллегой, запись к врачу или что-то другое. Вы привыкли расставлять приоритеты в таком порядке, который вам подходит, поэтому стремитесь сводить к минимуму вещи, которые не хотите делать.

Рыбы

Вы в какой-то степени привыкли избегать ответственности, поскольку больше сосредоточены на своем внутреннем мире, каждый раз погружаясь в свое воображение. В трудные времена вы выбираете безопасность и комфорт и ждете, пока хаотическая ситуация разрешится сама собой. Только тогда вы будете готовы вырваться из своих мечтаний и вернуться к обычной жизни.

 

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