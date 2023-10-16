"Вони були без мобілок". Скрипка розповів, за що над його дітьми знущалися у школі

Як виховує дітей Олег Скрипка

Артист зізнався, що з дітьми проводить не дуже багато часу через свою професію. Перша порада Олега батькам робитиме так, щоб їхні слова перед дітьми збігалися з діями.

"Це побутові подвійні стандарти. Люди намагаються щось один одному розповідати, чи батьки дітям щось розповідати, а роблять зовсім інше. А діти – вони зчитують. Вони слова не дуже сприймають, вони дивляться, як ти робиш. Як твої слова відповідають твоїм діям", - наголосив Скрипка.

Музикант зазначив, що його діти не користуються тим, що їхній батько - знаменитість. Вони навчаються у школі нарівні з усіма. Спочатку вони не мали мобільних телефонів.

"Думаю, ми правильно їх якось направили. Вони не хизуються, що у них там якийсь батько. Ми відповідно до свого бачення виховуємо дітей. І у нас постійно ця історія, що у нас діти підростали і вони єдині в класі були без мобілок взагалі", - сказав артист.

Олег Скрипка із дружиною та дітьми (фото: jetsetter.ua)

"Ми купували дітям мобілки не тому, що ми вважали за потрібне, а щоб їх не булили. Ми купували мобілки, тому що їх булять у класі, що у них немає мобілки. її є, і вона лежить удома, вона її не носить. Вона їй не потрібна", - додав він.

За словами Скрипки, його старший син уже живе окремо, а молодший потроху також стає самостійним і навіть відмовляється брати в батьків гроші.

"Син молодший, у нього такий характер, ми даємо йому гроші, - він не бере. Він уже на піснях сам заробляє. А йому 15 років. Я був готовий допомагати йому в його музичній кар'єрі. Він категорично відмовився. Він каже: "Якщо я не збудую сам своєї кар'єри, у мене не буде тієї сили, енергії, розуміння як працювати. Якщо ти мені допомагатимеш, я потім не зможу сам повноцінно жити далі. "Є така мудрість", - розповів Скрипка.