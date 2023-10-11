Олег Скрипка осоромився новою заявою про насилля над жінками: "Потерпають через холодну поведінку"

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" знову втрапив у скандал. На цей раз Олег Скрипка заявив, що жінки самі винні у тому, що потерпають від аб'юзу чоловіків, а відбувається все це через їхню "холодну" поведінку.

Олег Скрипка оскандалився новою заявою

За словами виконавця, гарні дівчата зазвичай ведуть себе "хамовито" та зверхньо, тим самим вони відштовхують "нормальних" чоловіків і притягують агресивних мачо.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

"Як правило, красиві жінки дуже хамовито поводяться щодо чоловіків. Вони холодні, не усміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту жодного. Я, як чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували. Це, дівчата, щоб ви знали: іноді ви відштовхуєте чоловіків, тому що ви холодно поводитеся. Ви можете бути дуже палкі всередині, але коли холодно поводитеся, ви найкращих чоловіків відштовхуєте. А саме "биків", ви, як жертви, запалюєте. Тому, красиві дівчата, ви підтягуєте до себе це, агресивних чоловіків і тих мачо, і ви потерпаєте від насилля саме через вашу таку холодну поведінку. Це дуже парадоксально, але це так", - різко висловився Скрипка.

Також Олег додав, що його може підкорити незалежна жінка, яка "у цьому світі твердо стоїть на ногах".

А тих представниць прекрасної статі, які хочуть "сісти чоловіку на голову", артист назвав незрілими.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка потрапив у скандал через свою заяву про те, що фемінізм та ЛГБТ-рух призводять до зменшення людства та є інструментами скорочення чисельності населення поряд з війнами та епідеміями.