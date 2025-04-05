Вона поруч, але не з вами: 6 ознак, що жінка не сприймає вас всерйоз

Ви не її пріоритет

За словами експерта, це можна побачити у поведінці жінки. Ви постійно чекаєте, поки вона знайде для вас час.

"Якщо її графік завжди перевантажений, а зустрічі з вами трапляються лише тоді, коли їй зручно, це ознака того, що ви не на першому місці", - пояснює коуч.

Вона не впускає вас у своє життя

Ви майже нічого не знаєте про її плани, друзів чи родину. Якщо ви разом уже не перший місяць, але досі не знайомі з її близьким оточенням, це тривожний сигнал.

"Але не поспішайте робити висновки. Буває й так, що жінка тримає дистанцію, бо їй потрібно більше часу, щоб почати довіряти вам. Варто обговорити це питання відверто та спокійно", - радить фахівець.

Вона уникає емоційної близькості

Фізичний контакт може бути, але коли справа доходить до глибоких розмов про почуття та майбутнє - вона закривається або переводить тему на жарт.

Вона дає змішані сигнали

То вона зацікавлена, то холодна. Може написати ніжне повідомлення, а потім зникнути на кілька днів.

"Це гра в "тепло-холодно", яка часто говорить про те, що вона не впевнена у своїх почуттях або просто не хоче нічого серйозного", - попереджає Віталій Курсік.

Вона не будує планів на майбутнє з вами

Коли ви говорите про спільний відпочинок чи навіть просто про вихідні, вона уникає конкретики. А якщо й погоджується, то робить це неохоче.

Вона продовжує шукати інших

Якщо вона активно сидить на сайтах знайомств, має багато "друзів" у соціальних мережах, з якими кокетує, або просто каже: "Я поки не готова до серйозних стосунків", - це знак, що ви не її головний кандидат.

Що робити?

Чесно запитати себе, чи вас влаштовує такий формат стосунків.

Не виправдовувати її поведінку ("вона просто боїться серйозних стосунків" - ні, не боїться, просто не готова будувати їх з вами).

Якщо ви хочете серйозності - обговоріть це.

Якщо відповіді розмиті – зробіть висновки.

"І головне: ви не повинні доводити, що гідні серйозних стосунків. Якщо жінка не бачить у вас партнера на майбутнє - це не означає, що ви не гідні любові. Це означає, що вона просто не та, хто вам потрібен", - резюмує Віталій Курсік.