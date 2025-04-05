Она рядом, но не с вами: 6 признаков, что женщина не воспринимает вас всерьез

Вы не ее приоритет

По словам эксперта, это можно увидеть в поведении женщины. Вы постоянно ждете, пока она найдет для вас время.

"Если ее график всегда перегружен, а встречи с вами случаются только тогда, когда ей удобно, это признак того, что вы не на первом месте", - объясняет коуч.

Она не впускает вас в свою жизнь

Вы почти ничего не знаете о ее планах, друзьях или семье. Если вы вместе уже не первый месяц, но до сих пор не знакомы с её близким окружением, это тревожный сигнал.

"Но не спешите делать выводы. Бывает и так, что женщина держит дистанцию, потому что ей нужно больше времени, чтобы начать доверять вам. Стоит обсудить этот вопрос откровенно и спокойно", - советует специалист.

Она избегает эмоциональной близости

Физический контакт может быть, но когда дело доходит до глубоких разговоров о чувствах и будущем - она закрывается или переводит тему в шутку.

Она дает смешанные сигналы

То она заинтересована, то холодная. Может написать нежное сообщение, а потом исчезнуть на несколько дней.

"Это игра в "тепло-холодно", которая часто говорит о том, что она не уверена в своих чувствах или просто не хочет ничего серьезного", - предупреждает Виталий Курсик.

Она не строит планов на будущее с вами

Когда вы говорите о совместном отдыхе или даже просто о выходных, она избегает конкретики. А если и соглашается, то делает это неохотно.

Она продолжает искать других

Если она активно сидит на сайтах знакомств, имеет много "друзей" в социальных сетях, с которыми кокетничает, или просто говорит: "Я пока не готова к серьезным отношениям", - это знак, что вы не ее главный кандидат.

Что делать?

Честно спросить себя, устраивает ли вас такой формат отношений.

Не оправдывать ее поведение ("она просто боится серьезных отношений" - нет, не боится, просто не готова строить их с вами).

Если вы хотите серьезности - обсудите это.

Если ответы размыты - сделайте выводы.

"И главное: вы не должны доказывать, что достойны серьезных отношений. Если женщина не видит в вас партнера на будущее - это не значит, что вы не достойны любви. Это значит, что она просто не та, кто вам нужен", - резюмирует Виталий Курсик.