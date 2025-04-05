Она рядом, но не с вами: 6 признаков, что женщина не воспринимает вас всерьез

Она милая, нежная, вы проводите вместе время, но у вас есть ощущение, что что-то не так. Вы не понимаете, это просто ее стиль общения или вы для нее - вариант на время? Если женщина не рассматривает вас как серьезного партнера, это можно заметить по нескольким признакам.

Как понять, что женщина не воспринимает вас как будущего спутника жизни, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Вы не ее приоритет

По словам эксперта, это можно увидеть в поведении женщины. Вы постоянно ждете, пока она найдет для вас время.

"Если ее график всегда перегружен, а встречи с вами случаются только тогда, когда ей удобно, это признак того, что вы не на первом месте", - объясняет коуч.

Она не впускает вас в свою жизнь

Вы почти ничего не знаете о ее планах, друзьях или семье. Если вы вместе уже не первый месяц, но до сих пор не знакомы с её близким окружением, это тревожный сигнал.

"Но не спешите делать выводы. Бывает и так, что женщина держит дистанцию, потому что ей нужно больше времени, чтобы начать доверять вам. Стоит обсудить этот вопрос откровенно и спокойно", - советует специалист.

Она избегает эмоциональной близости

Физический контакт может быть, но когда дело доходит до глубоких разговоров о чувствах и будущем - она закрывается или переводит тему в шутку.

Она дает смешанные сигналы

То она заинтересована, то холодная. Может написать нежное сообщение, а потом исчезнуть на несколько дней.

"Это игра в "тепло-холодно", которая часто говорит о том, что она не уверена в своих чувствах или просто не хочет ничего серьезного", - предупреждает Виталий Курсик.

Она не строит планов на будущее с вами

Когда вы говорите о совместном отдыхе или даже просто о выходных, она избегает конкретики. А если и соглашается, то делает это неохотно.

Она продолжает искать других

Если она активно сидит на сайтах знакомств, имеет много "друзей" в социальных сетях, с которыми кокетничает, или просто говорит: "Я пока не готова к серьезным отношениям", - это знак, что вы не ее главный кандидат.

Что делать?

Честно спросить себя, устраивает ли вас такой формат отношений.

Не оправдывать ее поведение ("она просто боится серьезных отношений" - нет, не боится, просто не готова строить их с вами).

Если вы хотите серьезности - обсудите это.

Если ответы размыты - сделайте выводы.

"И главное: вы не должны доказывать, что достойны серьезных отношений. Если женщина не видит в вас партнера на будущее - это не значит, что вы не достойны любви. Это значит, что она просто не та, кто вам нужен", - резюмирует Виталий Курсик.