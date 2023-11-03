ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вона померла на їхньому ліжку. На Донбасі господарі кинули кішку в хаті

П'ятниця 03 листопада 2023 09:21
UA EN RU
Вона померла на їхньому ліжку. На Донбасі господарі кинули кішку в хаті Фото: На сході України господарі кинули кішку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На сході України господарі кинули кішку у квартирі, але так за нею й не повернулися. Тварина померла на ліжку, так і не дочекавшись своїх коханих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю "Ми - Україна" військового Максима Несміянова.

Деталі історії

Так, військовий розповів про деяких недобросовісних власників тварин, які залишають своїх улюбленців.

“Про деяких недобросовісних власників… Залишили кішку, і вона померла на їхньому ліжку, вона на них чекала. Така велика кішка. Я заходжу, а вона на дитячому ліжечку лежить. Це був пі**ець. Для мене це важливо: життя тварин, людей. Але це є мої цінності. Тож цей "культурний фронт" чи "пісений фронт"... Я не знаю, чесно”, - розповів боєць.

Зазначимо, що захисник не зміг стримати сліз під час спогаду про цю історію.

Потрібно сказати, що паралельно з такими історіями існує безліч прикладів, коли небайдужі українці, волонтери спеціально їдуть до прифронтових областей, щоб забрати звідти тварин, а потім влаштувати їх у нові будинки. Також є і господарі, які повертаються за своїми тваринами, не кидаючи їх напризволяще.

Читайте також, що під Києвом врятували кошеня із "залізної пастки".

Раніше ми повідомляли, що за мить до прильоту в Авдіївці собака врятувала життя господарю.

Читайте РБК-Україна в Google News
тварини кішки