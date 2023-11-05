UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вона поєднання мене і батька": Кетті Перрі вперше показала свою доньку від Орландо Блума

Кетті Перрі показала доньку від Орландо Блума (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: Юлія Любченко

Роман Орландо Блума і Кетті Перрі триває вже багато років, вони виховують спільну дитину і не приховують того факту, що живуть щасливо разом та кохають одне одного. Хоч і не часто показують це, а особливо рідко Перрі показує доньку.

Але на одному з концертів співачка таки показала маленьку, а про те, за яких умов це сталося, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост прихильників у соціальній мережі Х та People.

Кетті Перрі показала доньку від Орландо Блума

Під час останнього концерту співачки в рамках її резиденції в Лас-Вегасі “Play” 3-річна дочка Перрі вперше з'явилася на публіці, коли її показали на великих екранах. Перрі готувалася до виконання свого синглу 2008 року "Hot n Cold" та вирішила вигукнути ім’я своєї донечки і звернутися до неї з промовою.

"Дейзі! Я так сильно тебе кохаю. Ти мій найкращий друг, я дуже рада, що ти тут, зараз  я заспіваю наступну пісню - я думаю, ти її знаєш", - сказала своїй дочці зі сцени Кетті. 

Тим часом Дейзі у костюмі мінні-мауса танцювала на руках у свого зіркового татуся Орландо Блума, якого Перрі також згадала гарним словом під час виступу у Лос-Анджелесі. 

Скриншот

Вона промовила зі сцени, що Орландо її неймовірна і постійна підтримка та чудовий батько. В цей же момент Перрі звернула увагу на їхню доньку, заявивши, що вона створила це шоу після народження своєї доньки Дейзі Дав.

Зірка також розповіла, як Дейзі була частиною її розкладу гастролей у Лас-Вегасі, сказавши:

"Дейзі весь час зі мною, і їй подобається бачити, як мама готується і перетворюється на персонажа. А я можу приділяти час ванні між 6:00 і 7:00. Це чудова рутина", - зізналась співачка своїм прихильникам. 

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Роман Орландо Блума з Кетті Перрі 

Відомо, що вперше вони зустрілися у 2016 році на вечірці "Золотий глобус", а потім їхня історія раптово закрутилась і почалась справжня магія.

У 2020 році у них народилася перша спільна дитина - дочка Дейзі, якій нині 3 роки і вона є уособленням мами й тата. 

Колись Перрі сказала, що “Дейзі - це поєднання мене й тата”. А це свідчить про те, що дівчинка схожа і на Орландо Блума і на Кетті Перрі і про те, що утрьох вони дійсно щаслива родина.

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)

Раніше ми розповідали про те, як Орландо Блум прогулявся вулицями Києва і пограв з дітьми.

Також читайте наш матеріал про те, що Гайді Клум на вечірці у Лос-Анджелесі вразила сукнею від українського бренду.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітизвезды шоу-бизнеса