"Вона поєднання мене і батька": Кетті Перрі вперше показала свою доньку від Орландо Блума

Кетті Перрі показала доньку від Орландо Блума

Під час останнього концерту співачки в рамках її резиденції в Лас-Вегасі “Play” 3-річна дочка Перрі вперше з'явилася на публіці, коли її показали на великих екранах. Перрі готувалася до виконання свого синглу 2008 року "Hot n Cold" та вирішила вигукнути ім’я своєї донечки і звернутися до неї з промовою.

"Дейзі! Я так сильно тебе кохаю. Ти мій найкращий друг, я дуже рада, що ти тут, зараз я заспіваю наступну пісню - я думаю, ти її знаєш", - сказала своїй дочці зі сцени Кетті.

Тим часом Дейзі у костюмі мінні-мауса танцювала на руках у свого зіркового татуся Орландо Блума, якого Перрі також згадала гарним словом під час виступу у Лос-Анджелесі.

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Вона промовила зі сцени, що Орландо її неймовірна і постійна підтримка та чудовий батько. В цей же момент Перрі звернула увагу на їхню доньку, заявивши, що вона створила це шоу після народження своєї доньки Дейзі Дав.

Зірка також розповіла, як Дейзі була частиною її розкладу гастролей у Лас-Вегасі, сказавши:

"Дейзі весь час зі мною, і їй подобається бачити, як мама готується і перетворюється на персонажа. А я можу приділяти час ванні між 6:00 і 7:00. Це чудова рутина", - зізналась співачка своїм прихильникам.

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Роман Орландо Блума з Кетті Перрі

Відомо, що вперше вони зустрілися у 2016 році на вечірці "Золотий глобус", а потім їхня історія раптово закрутилась і почалась справжня магія.

У 2020 році у них народилася перша спільна дитина - дочка Дейзі, якій нині 3 роки і вона є уособленням мами й тата.

Колись Перрі сказала, що “Дейзі - це поєднання мене й тата”. А це свідчить про те, що дівчинка схожа і на Орландо Блума і на Кетті Перрі і про те, що утрьох вони дійсно щаслива родина.

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)