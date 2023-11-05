"Она сочетания меня и папы": Кэтти Перри впервые показала свою дочь от Орландо Блума

Кэтти Перри показала дочь от Орландо Блума

Во время последнего концерта певицы в рамках ее резиденции в Лас-Вегасе "Play" 3-летняя дочь Перри впервые появилась на публике, когда ее показали на больших экранах. Перри готовилась к исполнению своего сингла 2008 года "Hot n Cold и решила воскликнуть имя своей дочери и обратиться к ней с речью.

"Дейзи! Я так сильно тебя люблю. Ты мой лучший друг, я очень рада, что ты здесь, сейчас я спою следующую песню - я думаю, ты ее знаешь", - сказала своей дочери со сцены Кэтти.

Тем временем Дейзи в костюме минни-мауса танцевала на руках у своего звездного папы Орландо Блума, которого Перри также вспомнила хорошим словом во время выступления в Лос-Анджелесе.

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Она сказала со сцены, что Орландо ее невероятная и постоянная поддержка и отличный отец. В этот же момент Перри обратила внимание на их дочь, заявив, что она создала это шоу после рождения своей дочери Дейзи Дал.

Звезда также рассказала, как Дейзи была частью ее расписания гастролей в Лас-Вегасе, сказав:

"Дэйзи все время со мной, и ей нравится видеть, как мама готовится и превращается в персонажа. А я могу уделять время ванне между 6:00 и 7:00. Это отличная рутина", - призналась певица своим поклонникам.

Кэтти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Роман Орландо Блума из Кэтти Перри

Известно, что впервые они встретились в 2016 году на вечеринке "Золотой глобус", а затем их история внезапно закружилась и началась настоящая магия.

В 2020 году у них родился первый общий ребенок - дочь Дейзи, которой сейчас 3 года и является олицетворением мамы и папы.

Когда-то Перри сказала, что "Дейзи - это сочетание меня и папы". А это говорит о том, что девочка похожа и на Орландо Блума и на Кэтти Перри и о том, что втроем они действительно счастливая семья.

Кэтти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)