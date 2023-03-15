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"Вона обідає чарівними грибами?" Британці жорстко висміяли Скабєєву за слова про голод і поїдання білок

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Великобританія, Середа 15 березня 2023 13:37
"Вона обідає чарівними грибами?" Британці жорстко висміяли Скабєєву за слова про голод і поїдання білок Британці жорстко затролили Скабєєву (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Великій Британії висміяли пропагандистку Ольгу Скабєєву, яка заявила, що країна так багато допомагає Україні, що в них настав голод і вони почали їсти білок із парків.

Деталі повідомили у виданні Daily Mail.

Скабєєва видала чергову нісенітницю в ефірі

В ефірі державного російського телеканалу пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що британців змушують їсти білок із парків, оскільки в країні голод через допомогу Україні. Мовляв, білок почали подавати навіть у ресторанах – через нестачу м'яса.

Також вона сказала, що британці із задоволенням їдять білок, попри те, що голодують через постачання Україні гаубиць.

"Сьогодні стало відомо, що в деяких ресторанах Великобританії подаватиму білок. Зважаючи на те, що тварин у парках достатньо, то чому не з'їсти їх, якщо немає їжі. Вони не відступають від рішення допомогти Зеленському, постачати зброю. Тобто, будуть їсти білок, щоб поставити гаубиці", - заявила Скабєєва.

Британці висміяли пропагандистку

У британських ЗМІ на цю заяву відреагували з реготом і вважають заяви Скабєєвої абсурдною. А також журналісти зазначають, що саме так російська пропаганда розповсюджує фейки, аби підірвати довіру до Заходу.

Британці з гумором сприйняли слова пропагандистки та почали її тролити:

  • "Ми готові їсти все що завгодно, аби диктатор Путін був у могилі"
  • "Вона робить такі заяви після того, як пообідає чарівними грибами?"
  • "Наші білки харчуються точно краще, ніж російські окупанти!"
  • "О, боги! Американці їдять їх сотні років, і що? Яке це має значення?"
  • "А ми ще і їжачків їмо!"
  • "Я б і білок їв, якби це дозволяло постачати більше зброї, яка знищує орків"
  • "Російська пропаганда стає з кожним днем все дурніше і дурніше"
  • "Скільки російських баранів повелося на цю нісенітницю?"

До речі, раніше ми писали, що українські прикордонники потролили опричників Лукашенка.

А також розповідали про те, що російський актор Дмитро Назаров вважає, що росіяни не мають ні перспектив, ні надії.

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пропагандист скабеєва