"Вона обідає чарівними грибами?" Британці жорстко висміяли Скабєєву за слова про голод і поїдання білок
У Великій Британії висміяли пропагандистку Ольгу Скабєєву, яка заявила, що країна так багато допомагає Україні, що в них настав голод і вони почали їсти білок із парків.
Деталі повідомили у виданні Daily Mail.
Скабєєва видала чергову нісенітницю в ефірі
В ефірі державного російського телеканалу пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що британців змушують їсти білок із парків, оскільки в країні голод через допомогу Україні. Мовляв, білок почали подавати навіть у ресторанах – через нестачу м'яса.
Також вона сказала, що британці із задоволенням їдять білок, попри те, що голодують через постачання Україні гаубиць.
"Сьогодні стало відомо, що в деяких ресторанах Великобританії подаватиму білок. Зважаючи на те, що тварин у парках достатньо, то чому не з'їсти їх, якщо немає їжі. Вони не відступають від рішення допомогти Зеленському, постачати зброю. Тобто, будуть їсти білок, щоб поставити гаубиці", - заявила Скабєєва.
Британці висміяли пропагандистку
У британських ЗМІ на цю заяву відреагували з реготом і вважають заяви Скабєєвої абсурдною. А також журналісти зазначають, що саме так російська пропаганда розповсюджує фейки, аби підірвати довіру до Заходу.
Британці з гумором сприйняли слова пропагандистки та почали її тролити:
- "Ми готові їсти все що завгодно, аби диктатор Путін був у могилі"
- "Вона робить такі заяви після того, як пообідає чарівними грибами?"
- "Наші білки харчуються точно краще, ніж російські окупанти!"
- "О, боги! Американці їдять їх сотні років, і що? Яке це має значення?"
- "А ми ще і їжачків їмо!"
- "Я б і білок їв, якби це дозволяло постачати більше зброї, яка знищує орків"
- "Російська пропаганда стає з кожним днем все дурніше і дурніше"
- "Скільки російських баранів повелося на цю нісенітницю?"
До речі, раніше ми писали, що українські прикордонники потролили опричників Лукашенка.
А також розповідали про те, що російський актор Дмитро Назаров вважає, що росіяни не мають ні перспектив, ні надії.