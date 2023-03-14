Українські прикордонники потролили опричників Лукашенка (відео)

Українські прикордонники продовжують тролити опричників білоруського диктатора Олександра Лукашенка. На цей раз наші військові на кордоні з Білоруссю встановили біло-червоно-білий прапор, який так дратує "вусатого таргана".

За інформацією ЗМІ, національний прапор Білорусі було встановлено на прикордонному пункті між Житомирською та Гомельською областями.

Таким чином, наші прикордонники вирішили нагадати білорусам, який прапор у них повинен висіти вдома.

Как сообщают СМИ, украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.



Из некоторых источников следует, что установка бело-красно-белого флага произошла на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины. pic.twitter.com/rR2uOM0Wsa — Сharter97.org (@charter_97) March 14, 2023

Зазначимо, що з українського боку кордону на прикордонному переході Дівін – Самари теж разом з українським прапором майорить БЧБ-прапор – символ боротьби за вільну та демократичну Білорусь.

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники-фанати лукашенківського режиму поскаржилися на українських військових, звинувативши їх у тому, що наші бійці "вдаються до психологічного тиску".

Зокрема, білорусам налякав манекен російського солдата, якого українські прикордонники повісили на дерево поблизу застави Глушковичі.

До речі, макет повішеного військовослужбовця у формі армії РФ наші прикордонники навіть надали ім'я. За легендою, Валера – це російський окупант, убитий під Києвом. І якщо білоруси не хочуть повторити долю Валери – їм краще не потикатися до України.