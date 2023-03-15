"Она обедает волшебными грибами?" Британцы жестко высмеяли Скабееву за слова о голоде и поедании белок
В Великобритании высмеяли пропагандистку Ольгу Скабееву, которая заявила, что страна так много помогают Украине, что у них наступил голод и они начали есть белок из парков.
Детали сообщили в издании Daily Mail.
Скабеева выдала очередную чушь в эфире
В эфире государственного российского телеканала пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что британцев заставляют есть белок из парков, так как в стране голод из-за помощи Украине. Мол, белок стали подавать даже в ресторанах - из-за нехватки мяса.
Также она сказала, что британцы с удовольствием едят белок, несмотря на то, что голодают из-за поставок Украине гаубиц.
"Сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах Великобритании будут подавать белок. Ввиду того, что животных в парках предостаточно, то почему не съесть их, если нет еды. Они не отступают от решения помочь Зеленскому, поставлять оружие. То есть, будут есть белок, чтобы поставить гаубицы", - заявила Скабеева.
Британцы высмеяли пропагандистку
В британских СМИ на это заявление отреагировали с хохотом и считают заявления Скабеевой абсурдным. А также журналисты отмечают, что именно так российская пропаганда распространяет фейки, чтобы подорвать доверие к Западу.
Британцы с юмором восприняли слова пропагандистки и начали ее троллить:
- "Мы готовы есть все что угодно, только бы диктатор Путин был в могиле"
- "Она делает такие заявления после того, как пообедает волшебными грибами?"
- "Наши белки питаются точно лучше, чем российские оккупанты!"
- "О, боги! Американцы едят их же сотни лет, и что? Какое это имеет значение?"
- "А мы еще и ежиков едим!"
- "Я бы и белок ел, если бы это позволяло поставлять больше оружия, которое уничтожает орков"
- "Российская пропаганда становится с каждым днем все глупее и глупее"
- "Сколько русских баранов повелось на эту чушь?"
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