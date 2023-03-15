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"Она обедает волшебными грибами?" Британцы жестко высмеяли Скабееву за слова о голоде и поедании белок

Новина українською →
Великобритания, Среда 15 марта 2023 13:37
"Она обедает волшебными грибами?" Британцы жестко высмеяли Скабееву за слова о голоде и поедании белок Британцы жестко затролилли Скабееву (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Великобритании высмеяли пропагандистку Ольгу Скабееву, которая заявила, что страна так много помогают Украине, что у них наступил голод и они начали есть белок из парков.

Детали сообщили в издании Daily Mail.

Скабеева выдала очередную чушь в эфире

В эфире государственного российского телеканала пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что британцев заставляют есть белок из парков, так как в стране голод из-за помощи Украине. Мол, белок стали подавать даже в ресторанах - из-за нехватки мяса.

Также она сказала, что британцы с удовольствием едят белок, несмотря на то, что голодают из-за поставок Украине гаубиц.

"Сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах Великобритании будут подавать белок. Ввиду того, что животных в парках предостаточно, то почему не съесть их, если нет еды. Они не отступают от решения помочь Зеленскому, поставлять оружие. То есть, будут есть белок, чтобы поставить гаубицы", - заявила Скабеева.

Британцы высмеяли пропагандистку

В британских СМИ на это заявление отреагировали с хохотом и считают заявления Скабеевой абсурдным. А также журналисты отмечают, что именно так российская пропаганда распространяет фейки, чтобы подорвать доверие к Западу.

Британцы с юмором восприняли слова пропагандистки и начали ее троллить:

  • "Мы готовы есть все что угодно, только бы диктатор Путин был в могиле"
  • "Она делает такие заявления после того, как пообедает волшебными грибами?"
  • "Наши белки питаются точно лучше, чем российские оккупанты!"
  • "О, боги! Американцы едят их же сотни лет, и что? Какое это имеет значение?"
  • "А мы еще и ежиков едим!"
  • "Я бы и белок ел, если бы это позволяло поставлять больше оружия, которое уничтожает орков"
  • "Российская пропаганда становится с каждым днем все глупее и глупее"
  • "Сколько русских баранов повелось на эту чушь?"

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские пограничники потроллили опричников Лукашенко.

А также рассказывали о том, что российский актер Дмитрий Назаров считает, что у россиян нет ни перспектив, ни надежды.

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пропагандист скабеєва