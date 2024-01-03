Вона не лише зірка "Оппенгеймера". 7 найкращих ролей Флоренс П'ю

Дюна

У другій частині Дюни перед глядачами з’явиться новий персонаж Ірулан Корріно, яку зіграла П’ю. Друга частина розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Маленькі жінки

Роль однієї з сестер Емі Марч, у якої закрутився роман з персонажем молодого секс-символа Тімоті Шаламе, грає Флоренс. Вона дуже гармонійно втілила роль своєї героїні та показала справжню історію кохання.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Диво

Історія, головною героїнею, якою є Флоренс, розгортається у 1862 році, коли її героїня Ліб Райт, медсестра з Лондона, вирушає до ірландського села, де вся увага громадськості прикута до 11-річної дівчинки. Вона є місцевим феноменом, оскільки нічого не їсть протягом кількох місяців, але почувається при цьому дуже добре. Медсестра починає власне розслідування, щоб зрозуміти: диво це чи маніпуляції оточення.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Леді Макбет

Англія Вікторіанської епохи, 1965 рік. Роль Кетрін, яка живе в невеликому селі, виконала Флоренс. У сюжеті її життя не можна назвати цікавим або щасливим, адже її видають заміж за чоловіка, який їй в батьки годиться. У новій родині її ніхто не вважає за рівну, навіть для чоловіка вона просто меблі.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Сонцестояння

Юні студенти вирішують провести літні канікули не як завжди. Вони вирушили у відрізане від усього іншого світу шведське село, щоб на свої очі побачити їх давній обряд сонцестояння і поринути у містичну завісу багаторічних таємниць.Головну роль виконує П’ю.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Не хвилюйся, серденько

Роль домогосподарки 1950-х років, яка живе зі своїм чоловіком в утопічній експериментальній спільноті й починає переживати, що його гламурна компанія, можливо, приховує тривожні таємниці, зіграла молода акторка. Це до речі головна роль у стрічці.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)

Чорна вдова

У історії, яка заснована на коміксах від Marvel Флоренс грає одну з головних ролей - Олени Бєлової. Її шлях тісно переплітається з героїнею Скарлет Йохансон, яка, власне і грає чорну вдову.

Найкращі ролі Флоренс П’ю (фото: Кіноріум)