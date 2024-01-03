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Она не только звезда "Оппенгеймера". 7 лучших ролей Флоренс Пью

Флоренс Пью (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Флоренс Пью - молодая, успешная и очень талантливая актриса, успевшая сыграть множество интересных ролей в популярных фильмах и полюбиться зрителям.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие роли молодой звезды кинематографа и охотно делится им с вами.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Дюна

Во второй части Дюны перед зрителями предстанет новый персонаж Ирулан Коррино, которую сыграла Пью. Вторая часть расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, которые уничтожили его семью.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Маленькие женщины

Роль одной из сестер Эми Марч, у которой закрутился роман с персонажем молодого секс-символа Тимоти Шаламе, играет Флоренс. Она гармонично воплотила роль своей героини и показала настоящую историю любви.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Чудо

История, главной героиней, которой является Флоренс, разворачивается в 1862 году, когда ее героиня Либ Райт, медсестра из Лондона, отправляется в ирландскую деревню, где все внимание общественности приковано к 11-летней девочке. Она является местным феноменом, поскольку ничего не ест в течение нескольких месяцев, но чувствует себя очень хорошо. Медсестра начинает собственное расследование, чтобы понять: чудо это или манипуляции окружения.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Леди Макбет

Англия Викторианской эпохи, 1965 год. Роль Кэтрин, живущая в небольшой деревне, исполнила Флоренс. В сюжете ее жизнь нельзя назвать интересной или счастливой, ведь ее выдают замуж за мужчину, который ей в родители годится. В новой семье ее никто не считает ровной, даже для мужчины она просто мебель.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Солнцестояние

Юные студенты решают провести летние каникулы не всегда. Они отправились в отрезанное от всего остального мира шведское село, чтобы своими глазами увидеть их давний обряд солнцестояния и погрузиться в мистический занавес многолетних тайн. Главную роль играет Пью.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Не волнуйся, сердечко

Роль домохозяйки 1950-х годов, живущей со своим мужем в утопическом экспериментальном сообществе и начинающей переживать, что его гламурная компания, возможно, скрывает тревожные тайны, сыграла молодая актриса. Это, кстати, главная роль в ленте.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Черная вдова

В истории, основанной на комиксах от Marvel Флоренс играет одну из главных ролей - Елены Беловой. Ее путь тесно переплетается с героиней Скарлетт Йохансон, которая, собственно и играет черную вдову.

Лучшие роли Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Раньше мы рассказывали о лучших ролях Тимоти Шаламе.

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