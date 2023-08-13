Вона більше не твоя. П'ять ознак, що жінка розлюбила

Вона починає ігнорити твої дзвінки і смс

Спілкування між вами скоротилося або повністю припинилося. Твої повідомлення вона або не читає взагалі, або читає із запізненням.

На дзвінки не відповідає, чи відповідає, коли їй заманеться. Це прямий сигнал, що ти для неї більше не на першому місці, що ти перестав бути важливим.

Вона перестала тобі довіряти

Якщо ти хоч раз зрадив її довіру, вона тобі навряд чи пробачить. Для неї це означатиме, що ти, можливо, не та людина, за яку вона тебе приймала.

Вона почне провокувати сварки, старатиметься дистанціюватися від тебе, заглядатиметься на інших. Втрата довіри для неї знак, що ти не той, з яким вона б хотіла прожити життя.

Її засмучує (не радує) все, що ти робиш

Якщо вона здається постійно розлюченою і засмученою, це ознака того, що ваші стосунки можуть бути під загрозою.

Вона більше не сяє, коли зустрічає тебе після роботи, не приділяє увагу і навіть не радіє подарункам.

Вона стала холодною

Якщо вона першою перериває поцілунок, старається розпрощатися якомога швидше, коли ви йдете кожен у своїх справах, уникає дотиків та обіймів - це поганий знак.

Інтимна близькість перестала її тішити, вона сприймає це, як обов'язок, щоб ти тільки відчепився, це - дуже поганий знак.

Вона тебе більше не слухає

Якщо вона більше не слухає тебе і твої аргументи, це означає, що ти її втратив. Їй більше не цікаво те, що ти розповідаєш, вона перестала розпитувати, як минув твій день.

Якщо твої прохання вона часто ігнорує і забуває, ти більше для неї не важливий.