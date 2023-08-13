Она больше не твоя. Пять признаков, что женщина разлюбила

Она начинает игнорировать твои звонки и смс

Общение между вами сократилось или полностью прекратилось. Твои сообщения она либо не читает вообще, либо читает с опозданием.

На звонки не отвечает или отвечает, когда ей вздумается. Это прямой сигнал, что ты для нее больше не на первом месте, что ты не является важным.

Она перестала тебе доверять

Если ты хоть раз предал ее доверие, она тебе вряд ли простит. Для нее это будет означать, что ты, возможно, не тот человек, за которого она тебя принимала.

Она начнет провоцировать ссоры, будет стараться дистанцироваться от тебя, заглядывать на других. Потеря доверия для нее знак, что ты не тот, с которым она хотела бы прожить жизнь.

Ее огорчает (не радует) все, что ты делаешь

Если она кажется постоянно раздраженной и расстроенной, это признак того, что ваши отношения могут быть под угрозой.

Она больше не светится, когда встречает тебя после работы, не уделяет внимания и даже не радуется подаркам.

Она стала холодной

Если она первой прерывает поцелуй, старается распрощаться как можно быстрее, когда вы идете каждый по своим делам, избегает прикосновений и объятий - это плохой знак.

Интимная близость перестала ее радовать, она воспринимает это как обязанность, чтобы ты только отстал, это - очень плохой знак.

Она тебя больше не слушает

Если она больше не слушает тебя и твои аргументы, значит ты ее потерял. Ей больше не интересно то, что ты рассказываешь, она перестала расспрашивать, как прошел твой день.

Если твои просьбы она часто игнорирует и забывает, ты больше для нее не важен.