Вонь стоит жуткая: оккупанты довели Донецк до экологической катастрофы (фото)

Донецку грозит экологическая катастрофа (коллаж: РБК-Украина)

В Донецке произошел выброс органических отходов в реку Кальмиус

В оккупированном Донецке наблюдается массовый мор рыбы. Так, пользователи сети выкладывают снимки с мертвой рыбой в реке Кальмиус и рассказывают о жутком запахе, который скорее напоминает запах "сортира", чем реки.

Кроме того, блогер, живущий в Донецке, говорит, что в Кальмиусе гибнет не только рыба и раки, но даже птицы.

Отметим, что так называемый "Минздрав ДНР" отреагировал на ситуацию и опубликовал резульаты проб воды из Нижне-Кальмиусского водохранилища. Об этом пишут "Новости Донбасса".

Донецку грозит экологическая катастрофа (фото: novosti.dn.ua)

Согласно последним исследованиям, проведенным 8-9 августа, были установлены отклонения от норм по таким показателям:

запах - в 3 раза больше,

биологическое потребление кислорода - выше в 1,5 раза,

взвешенные вещества - в 2 раза,

фенолы - в 3 раза выше нормы,

марганец - в 5 раз.

Кроме того, содержание лактозоположительной кишечной палочки (вызывает дизентерию и острые отравления) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (норма - менее 5000 в 1 дм³).

И даже уровень нефтепродуктов превышает норму в два с половиной раза.

Донецку грозит экологическая катастрофа (фото: novosti.dn.ua)

"Сейчас Кальмиус просто завален дохлой рыбой, дохлыми раками и дохлыми утками. Санстанция наконец то сподобилась взять пробы воды, и ее химические и биологические параметры просто зашкаливают. Сказки про снижение кислорода в воде, которое могло бы привести к гибели рыбы, оказались несостоятельными", - пишет блогер, живущий в Донецке.

Донецку грозит экологическая катастрофа (скрин: facebook.com)

Стоит отметить, что "минздрав ДНР" пока не называет причины загрязнения. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа. Тем не менее в комментариях пользователи пишут, что к экокатастрофе привел бескнтрольный слив канализаций из различных предприятий.

"Канализацию в Кальмиус сливают, с Вендиспансера, с Б. Калинина и т. д. Там смрад такой стоит, как в общественном сортире. Вероятно, и вода в городском водопроводе, такого же качества", - пишет Андрей Терещенко.

"Скорее всего, сброс отходов и канализации. Никто и не пытается контролировать. Первобытный хаос", - высказал свое мнение Андрей Васильченко.

Донецку грозит экологическая катастрофа (скрин: facebook.com)

Напомним, что в сети рассказали историю украинского воина-десантника, который погиб в марте 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР".