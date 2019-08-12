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Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)

STYLERЖиття    12.08.2019 - 09:55
Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)
Донецьку загрожує екологічна катастрофа (колаж: РБК-Україна)

У Донецьку стався викид органічних відходів у річку Кальміус

В окупованому Донецьку спостерігається масовий мор риби. Так, користувачі мережі викладають знімки з мертвою рибою у річці Кальміус і розповідають про страшний запах, який швидше нагадує запах "сортиру", ніж річки.

Крім того, блогер, який живе в Донецьку, каже, що в Кальміусі гине не тільки риба і раки, але навіть птахи.

Зазначимо, що так званий "МОЗ ДНР" відреагував на ситуацію і оприлюднив результати проб води, взяті в Нижньо-Кальміуському водосховищі. Про це пишуть "Новини Донбасу".

Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)

Донецьку загрожує екологічна катастрофа (фото: novosti.dn.ua)

Згідно з останніми дослідженнями, проведеними 8-9 серпня, були встановлені відхилення від норм за такими показниками:

  • запах - в 3 рази більше,
  • біологічне споживання кисню - вище в 1,5 рази,
  • зважені речовини - в 2 рази,
  • феноли - в 3 рази вище норми,
  • марганець - в 5 разів.

Крім того, вміст лактозопозитивної кишкової палички (викликає дизентерію і гострі отруєння) становить 7 000 000 в 1 дм3 (норма - менше 5000 в 1 дм3)

І навіть рівень нафтопродуктів перевищує норму в два з половиною рази.

Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)

Донецьку загрожує екологічна катастрофа (фото: novosti.dn.ua)

"Зараз Кальміус просто завалений дохлою рибою, дохлими раками і дохлими качками. Санстанція нарешті спромоглася взяти проби води, і її хімічні і біологічні параметри просто зашкалюють. Казки про зниження кисню у воді, що могло б призвести до загибелі риби, виявилися неспроможними", - пише блогер, який живе в Донецьку.

Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)

Донецьку загрожує екологічна катастрофа (скрін: facebook.com)

Варто відзначити, що "МОЗ ДНР" поки не називає причини забруднення. Наступний відбір проб води водойми запланований на 12 серпня. Тим не менш у коментарях користувачі пишуть, що до екокатастрофи призвів бескнтрольный злив каналізації з різних підприємств.

"Каналізацію в Кальміус зливають, з Вендиспансера, з Б. Калініна і т. д. Там такий сморід стоїть, як у громадському сортирі. Ймовірно, і вода в міському водопроводі, такої ж якості", - пише Андрій Терещенко.

"Швидше за все, скидання відходів і каналізації. Ніхто і не намагається контролювати. Первісний хаос", - висловив свою думку Андрій Васильченко.

Сморід стоїть страшний: окупанти довели Донецьк до екологічної катастрофи (фото)

Донецьку загрожує екологічна катастрофа (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, що в мережі розповіли історію українського воїна-десантника, який загинув у березні 2015 року під час оборони Донецького аеропорту на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що у мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР".

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