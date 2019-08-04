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Я погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропорта

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 11:03
Я погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропорта
Фото: Донецкий аэропорт в марте 2015 года (facebook.com/Игорь Иванов)

Украинский боец отдал свою жизнь, защищая Украину

В сети рассказали историю украинского воина-десантника, который погиб в марте 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта на Донбассе. Его имя - Максим Ридзанич. Его исповедь от первого лица опубликовал на странице в Facebook Кирилл Недря.

"Я - Макс Ридзанич. И я - десантник! Именно наш десантник! Тот, который любит наше небо и нашу землю, так красиво распростершуюся внизу... Да... Я ее очень любил и люблю. И я... погиб. Погиб в холодном марте 15-го под ДАПом... Уже не нашим... Но настолько нашим, что тяжело себе представить еще более наш клочок земли... Я - погиб... Но перед этим я сделал все, что бы хотя бы на несколько дней продлить существование нашего ДАПа на карте... И удалось же! Удалось... Но, как это забыли... или может и не вспоминали. А знаете как оно видеть цифру 2-4-2, когда знаешь, что еще твои два, до 2-4-4, кто-то просто проигнорировал... А знаете сколько стоили эти два дня? Эх... ничего вы не знаете...", - цитирует слова воина Кирилл Недря.

В исповеди бойца АТО сквозить боль и печаль за то, что люди забывают подвиги, сделанные военными на Донбассе. Также он желает украинцам мирного неба и не забывать тех, кто борется за то, что бы вы могли видеть это небо.

"А ведь другие, те кто в таких же голубых беретах воевали против нас, делали все, для того, чтобы этих двух дней не было... А вы, как-то, сами от них и отказались... 
А это ведь, вы еще даже не, говорили... Не говорили с теми, кому "надо поговорить"...В общем! Неба Вам.., земляки. Неба. Чистого и своего. И чтобы в том небе, вы регулярно видели глаза тех, кто ради одного дня, часа или минуты, существования вас на вашей же земле, отдал себя в вечность...Память и Честь, ВДВ...", - заканчивается история десантника.

Я погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропортаЯ погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропортаЯ погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропорта

Скриншот поста (facebook.com/kirill.nedrya)

Эта исповедь взбудоражила украинцев и они описали свои эмоции в комментариях под постом.

  • Як завжди, влучно і сильно!!!  Хоча, водночас, боляче це все і... сумно... 
  • Чесність, гідність, справедливість і самовідданість наразі - велика рідкість!!! Але я і наші з Максимом діти можемо пишатися тим, що знаємо таких Людей - хоча деякі з них вже давно несуть варту в Небесному війську...  Від усього серця дякую Вам!!!
  • Тільки б не знищили армію. При новій владі армія відійшла на задній план, а про героїв по тв ні слова.
  • Героям Слава!
  • Слава тем, кто во все времена шел за  Родину в бой. Честь имею.

Я погиб: сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропортаСкриншот комментариев (facebook.com/kirill.nedrya)

Как мы ранее писали, в Житомирской области в Новоград-Волынском жестоко надругались над могилами бойцов АТО, которые отдали свою жизнь за Украину. Всего на кладбище разбили 16 захоронений, из них три - могилы военных.

Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР".

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