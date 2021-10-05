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Украинские спортсмены завоевали две медали по вольной борьбе в Осло

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Норвегия, Вторник 05 октября 2021 21:19
Украинские спортсмены завоевали две медали по вольной борьбе в Осло Фото: Украина завоевала две медали по вольной борьбе в Осло (instagram.com/spartakivets_lviv)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские спортсмены завоевали две медали в рамках чемпионата мира по борьбе. Наградами отметились Магамед Закариев и Александра Хоменец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что оба спортсмена отметились бронзовыми медалями:

  • Магамед Закариев - во время соревнований в весовой категории до 97 килограммов;
  • Александра Хоменец - во время соревнований в весовой категории до 55 килограммов.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло, завершается 10 октября.

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