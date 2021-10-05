Украинские спортсмены завоевали две медали по вольной борьбе в Осло
Фото: Украина завоевала две медали по вольной борьбе в Осло (instagram.com/spartakivets_lviv)
Украинские спортсмены завоевали две медали в рамках чемпионата мира по борьбе. Наградами отметились Магамед Закариев и Александра Хоменец.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Национального олимпийского комитета Украины.
Отмечается, что оба спортсмена отметились бронзовыми медалями:
- Магамед Закариев - во время соревнований в весовой категории до 97 килограммов;
- Александра Хоменец - во время соревнований в весовой категории до 55 килограммов.
Чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло, завершается 10 октября.