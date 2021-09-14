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Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно работал маникюрный салон

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Подгайцы, Вторник 14 сентября 2021 22:43
Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно работал маникюрный салон На Волыни незаконно работал маникюрный салон (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Подгайцы Волынской области разгорелся скандал из-за того, что в помещении тамошнего сельского совета работал маникюрный салон.

Об этом говорится в сюжете 12 Канал.

Кто владелец салона

Так, владелицей салона была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.

Ее тесть Георгий Штефанеса недавно уволился с занимаемой должности в сельском совете. Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство.

В частности, за время работы в учреждении мужчина установил в своем кабинете немало оборудования за свой счет. Поэтому перед увольнением все это он демонтировал, даже розетки и выключатели.

А у вас увольнялись работники или коллеги так, чтобы аж откосы вместе с дверью забирать с собой? И розетки. И унитаз...В Подгайцевском сельсовете теперь было и такое. Оказывается, даже маникюрный салон))) Так-так. В то время, как работники сельсовета теснились по 8 человек в комнате и даже заместители не имели кабинетов - здесь был маникюрный салон Знаю, что в сельсовете не поблагодарят за этот очередной "двіж", но так же знаю, что имели бы Потому что после депутатского запроса Viacheslav Razumovskyi и журналистского вмешательства 12 Канал, маникюрный салон съехал (который к тому же почти год не платил ни рубля за аренду!!!) Теперь здесь будут новые рабочие места для коммунального предприятия и людям, которые действительно работают для нужд жителей, будет работать немножко комфортнее, после ремонта, конечно

Posted by Людмила Яворская on Monday, September 13, 2021

Салон работал даже после завершения действия договора

Кроме того, в здании, которое принадлежит сельсовету, работала и его невестка. В одном из кабинетов она обустроила салон красоты и на протяжении нескольких лет предоставляла там услуги по маникюру и педикюру.

Штефанеса начала арендовать административное помещение в 2018 году, площадью 30 квадратных метров. Стоимость аренды обходилась в 650 гривен в месяц. Действие договора завершилось еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, салон продолжал работать до начала сентября 2021-го.

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