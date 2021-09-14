Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно работал маникюрный салон
В селе Подгайцы Волынской области разгорелся скандал из-за того, что в помещении тамошнего сельского совета работал маникюрный салон.
Об этом говорится в сюжете 12 Канал.
Кто владелец салона
Так, владелицей салона была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.
Ее тесть Георгий Штефанеса недавно уволился с занимаемой должности в сельском совете. Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство.
В частности, за время работы в учреждении мужчина установил в своем кабинете немало оборудования за свой счет. Поэтому перед увольнением все это он демонтировал, даже розетки и выключатели.
А у вас увольнялись работники или коллеги так, чтобы аж откосы вместе с дверью забирать с собой? И розетки. И унитаз...В Подгайцевском сельсовете теперь было и такое. Оказывается, даже маникюрный салон))) Так-так. В то время, как работники сельсовета теснились по 8 человек в комнате и даже заместители не имели кабинетов - здесь был маникюрный салон Знаю, что в сельсовете не поблагодарят за этот очередной "двіж", но так же знаю, что имели бы Потому что после депутатского запроса Viacheslav Razumovskyi и журналистского вмешательства 12 Канал, маникюрный салон съехал (который к тому же почти год не платил ни рубля за аренду!!!) Теперь здесь будут новые рабочие места для коммунального предприятия и людям, которые действительно работают для нужд жителей, будет работать немножко комфортнее, после ремонта, конечноPosted by Людмила Яворская on Monday, September 13, 2021
Салон работал даже после завершения действия договора
Кроме того, в здании, которое принадлежит сельсовету, работала и его невестка. В одном из кабинетов она обустроила салон красоты и на протяжении нескольких лет предоставляла там услуги по маникюру и педикюру.
Штефанеса начала арендовать административное помещение в 2018 году, площадью 30 квадратных метров. Стоимость аренды обходилась в 650 гривен в месяц. Действие договора завершилось еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, салон продолжал работать до начала сентября 2021-го.
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