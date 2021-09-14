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Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно працював манікюрний салон

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Підгайці, Вівторок 14 вересня 2021 22:43
Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно працював манікюрний салон На Волині незаконно працював манікюрний салон (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Підгайці Волинської області розгорівся скандал через те, що у приміщенні тамтешньої сільської ради працював манікюрний салон.

Про це йдеться в сюжеті 12 Канал.

Хто власник салону

Так, власницею салону була невістка скандального чиновника. Спочатку Наталія Штефанеса орендувала приміщення за символічну суму, а потім й взагалі безплатно.

Її тесть Георгій Штефанеса нещодавно звільнився із займаної у сільській раді посади. Цьому передував корупційний скандал, напад на журналістку Людмилу Яворську та відкрите кримінальне провадження.

Зокрема, за час роботи в установі чоловік встановив у своєму кабінеті чимало обладнання за свій кошт. Тому перед звільненням все це він демонтував, навіть розетки й вимикачі.

А у вас звільнялися працівники чи колеги так, щоб аж відкоси разом з дверима забирати з собою? І розетки. І унітаз...

Раніше ми повідомляли, що на Буковині директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами.

Також ми писали, що у Чернівцях буйна жінка влаштувала скандал у міськраді.

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