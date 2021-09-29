На Волыни обнаружили 12 случаев серьезного инфекционного заболевания: поражает кожу и сердце

Где обнаружили больных

Так, случаи болезни Лайма зафиксировали в Нововолынске и бывших Маневицком и Гороховском районах. Также больных обнаружили и в Луцке и Луцком районе.

Как рассказала врач, больных клещи укусили, когда те собирали грибы, ягоды или просто отдыхали на природе. Болезнь опасна, ведь эта инфекционная патология поражает кожу, нервную систему, суставы и сердце.

"Основным симптомом болезни Лайма является вирусная кольцевая эритема. Она округлой формы, края ее диаметра могут быть гіперизмові, а ближе к центру она бледная или синюшная", — объясняет Юрчик.

Кроме того, всего к медикам еженедельно обращается около 50 жителей Волынской области, которых укусили клещи.

Что известно о болезни Лайма

Болезнь передают клещи. Характеризуется она преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Источником болезни Лайма является более 130 видов млекопитающих, преимущественно мелких, и около 100 видов птиц, которые являются кормильцами клещей и основным резервуаром возбудителей в природе. У мелких животных и птиц часто болезнь протекает бессимптомно.

Вероятность укуса клеща и таким образом заражения болезнью Лайма самые высокие у лиц, проводящих много времени на открытом воздухе (особенно в лесах, зонах лесопарка). Большинство случаев ранней болезни Лайма отмечают с мая по ноябрь — период наивысшей активности иксодовых клещей. Лишь 30% больных могут вспомнить эпизод укуса клеща.

Инкубационный период составляет 1-30 дней. Существуют следующие клинические варианты течения болезни Лайма: ранняя локализованная, ранняя диссеминированная и поздняя хроническая стадии.