На Волині виявили 12 випадків серйозного інфекційного захворювання: вражає шкіру та серце

Де виявили хворих

Так, випадки хвороби Лайма зафіксували у Нововолинську та колишніх Маневицькому та Горохівському районах. Також хворих виявили й у Луцьку та Луцькому районі.

Як розповіла лікарка, хворих кліщі вкусили, коли ті збирали гриби, ягоди чи просто відпочивали на природі. Хвороба небезпечна, адже ця інфекційна патологія вражає шкіру, нервову систему, суглоби та серце.

"Основним симптомом хвороби Лайма є вірусна кільцева еритема. Вона округлої форми, краї її діаметра можуть бути гіперизмові, а ближче до центру вона є бліда або синюшна", — пояснює Юрчик.

Окрім того, загалом до медиків щотижня звертається близько 50 жителів Волинської області, яких вкусили кліщі.

Що відомо про хворобу Лайма

Хворобу передають кліщі. Характеризується вона переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.

Джерелом хвороби Лайма є понад 130 видів ссавців, переважно дрібних, і близько 100 видів птахів, які є годувальниками кліщів і основним резервуаром збудників у природі. У дрібних тварин та птахів часто хвороба перебігає безсимптомно.

Імовірність укусу кліща і таким чином зараження хворобою Лайма найвищі в осіб, які проводять багато часу на відкритому повітрі (особливо у лісах, зонах лісопарку). Більшість випадків ранньої хвороби Лайма відмічають з травня по листопад — період найвищої активності іксодових кліщів. Лише 30% хворих можуть пригадати епізод укусу кліща.

Інкубаційний період становить 1–30 днів. Існують такі клінічні варіанти перебігу хвороби Лайма: рання локалізована, рання дисемінована та пізня хронічна стадії.