На Волыни муж убил жену в порыве ревности и тело спрятал в подвале: труп нашла дочь

На Волыни муж избил жену до смерти и спрятал тело (Коллаж РБК-Украина)

Многодетную мать нашли избитой до смерти в подвале собственного дома

На Волыни муж застал свою супругу в объятиях любовника и совершил преступление в состоянии аффекта. Сначала он избил до полусмерти своего соперника и вышвырнул его из дома, а потом взялся за свою жену. Он ее избил до смерти, а потом сбросил ее тело в подвал. Труп матери нашла одна из дочерей, когда вернулась со школы.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день, и он сразу признался в совершении преступления. Детали рассказали в сюжете телеканала ITV.

"Нанес тяжкие телесные повреждения своей жене, от которых она и умерла. Труп нашли в подвале", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.

Родные встали на защиту мужчины и говорят, что он находился в состоянии аффекта. Якобы в тот день он пришел домой и застал свою любимую голой, на коленях у другого мужчины. Соседи говорят, что трагедии можно было избежать, так как покойная была хорошей хозяйкой, но ее погубил алкоголь.

"Как она не пила, она была хозяйка. В доме ремонт хороший сделан, она вышивала, вышивок всяких, картин, дети в вышитом ходили. И юбки, и кофты – все было вышито. Только, как запьют – то беда. Причина в женщине была. Пила и много. Его жалко. Он спокойный такой", - рассказала одна из соседок.

Подозреваемый говорит, что сожалеет о содеянном и признается, что был в шоковом состоянии, когда застал жену с любовником.

"Ревность, наверное. Она сама дальше упала, это не яма – она сверху была. Она была сильно пьяна", - пытается оправдываться мужчина.

Сестра погибшей стала на защиту подозреваемого и даже просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания под стражей. У пары четверо детей, о которых нужно заботиться.

"Он невиновен в том, что сделал. Это на фоне ревности. Она постоянно провоцировала это все, его. Он на фоне ревности может это и сделал", - добавила родственница погибшей.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в убийстве и если его вина будет доказана в суде, то ему грозит провести в тюрьме не менее 10 лет.

Муж избил жену в порыве ревности до смерти и спрятал тело в подвале

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