На Волині чоловік убив дружину в пориві ревнощів і тіло сховав у підвалі: труп знайшла дочка

На Волині чоловік побив дружину до смерті і сховав тіло (Колаж РБК-Україна)

Багатодітну матір знайшли побитою до смерті в підвалі власного будинку

На Волині чоловік застав свою дружину в обіймах коханця і скоїв злочин у стані афекту. Спочатку він побив до півсмерті свого суперника і вигнав його з дому, а потім взявся за свою дружину. Він її побив до смерті, а потім викинув її тіло в підвал. Труп матері знайшла одна з доньок, коли повернулася зі школи.

Поліція затримала підозрюваного в той же день, і він відразу зізнався у скоєнні злочину. Подробиці розповіли у сюжеті телеканалу ITV.

"Завдав тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині, від яких вона і померла. Труп знайшли в підвалі", - повідомили в пресслужбі Національної поліції у Волинській області.

Рідні стали на захист чоловіка і кажуть, що він перебував у стані афекту. Нібито в той день він прийшов додому і застав свою кохану голою, на колінах в іншого чоловіка. Сусіди кажуть, що трагедії можна було уникнути, оскільки покійна була доброю господинею, але її занапастив алкоголь.

"Як вона не пила, вона була господиня. В будинку хороший ремонт зроблений, вона вишивала, вишивок всяких, картин, діти у вишитому ходили. І спідниці та кофти – все було вишито. Тільки, як зап'ють – то біда. Причина в жінці. Пила й багато. Шкода його. Він такий спокійний", - розповіла одна з сусідок.

Підозрюваний каже, що жалкує про скоєне і зізнається, що був у шоковому стані, коли застав дружину з коханцем.

"Ревнощі, напевно. Вона сама далі впала, це не яма – вона зверху була. Вона була сильно п'яна", - намагається виправдовуватися чоловік.

Сестра загиблої стала на захист підозрюваного і навіть просила суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту замість утримання під вартою. У пари четверо дітей, про яких треба дбати.

"Він не винен у тому, що зробив. Це на тлі ревнощів. Вона постійно провокувала це все, його. Він на тлі ревнощів може це і зробив", - додала родичка загиблої.

Суд відправив підозрюваного в СІЗО на два місяці. Він звинувачується у вбивстві і якщо його вина буде доведена в суді, то йому загрожує провести у в'язниці не менше 10 років.

Чоловік побив дружину в пориві ревнощів до смерті та заховав тіло в підвалі

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