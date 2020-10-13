ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Говорит, что эпилепсия: под Хмельницким мать избила 4-летнюю дочь до комы

Хмельницкий, Вторник 13 октября 2020 08:03
Говорит, что эпилепсия: под Хмельницким мать избила 4-летнюю дочь до комы
Под Хмельницким мать избила до комы 4-летнюю дочь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Хмельницкой области горе-мать покалечила 4-летнюю дочку, девочка может не выжить

Маленькая девочка в состоянии комы попала в больницу в Хмельницкой области (село Ходаковцы). У малышки множественные синяки и перелом предплечья. Что же говорит мама? Ребенок, мол, нанес себе увечья сам во время приступа эпилепсии.

Но в полиции в такую версию верить отказались - женщину взяли под стражу. Медики говорят, что синяки и гематомы на крохотной Вите разной давности. Врачи уверены - девочка не могла такое сделать себе сама. Ведь у малышки кроме прочего сломана рука и забои внутренних органов - легких и почек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

История маленькой Виты непростая. Когда девочке был годик, ее вместе со старшей сестрой уже забирали в детский дом семейного типа. Женщина совершенно не заботилась о детках, а однажды на несколько месяцев даже покинула их на родственников.

Суд детей отобрал, но родительских прав не лишил. Недавно же 34-летняя горе-мамаша вышла замуж за мужчину под 60 и забрала через суд девочек.

Женщина судима за имущественные преступления, а новоиспеченный муж - за убийство. Он работает гробовщиком в Хмельницком. У них семь месяцев назад родился общий ребенок.

Староста села говорит, что никто ничего из соседей плохого не замечал. На пороге дома журналистов встречают агрессивные братья женщины.

"По разговорам отчима, ребенку уже дней 10 было плохо. Ребенок сам бился головой о двери. Виточка бежала, упала, язык прикусила", - пересказывает историю из третьих уст староста села.

Но в соцслужбах говорят, что ребенок был здоров. Ведь в приемной семье никаких приступов у Виты никогда не было. Девочки настолько привязались к приемной маме за три года, что она стала для них настоящей семьей.

Сейчас все трое деток в больнице, их обследуют медики. Их мать сейчас арестована на два месяца. Если суд докажет вину, ей грозит тюремный срок и лишение родительских прав. И если младшего ребенка еще могут вернуть отцу, то девочек соцслужбы хотят вернуть приемной маме. Если конечно Вита выживет, ведь прогнозы медиков неутешительные.

В Хмельницкой области мать забила дочь до состояния комы (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Кривом Роге горе-папаша избил девушку-"копа", которая приехала с ним поговорить о плохом исполнении родительских обязанностей.

Также сообщалось, что в Киеве мужчину забили насмерть возле метро. Он лишь спросил, работает ли подземка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия избиение
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь