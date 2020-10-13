Говорит, что эпилепсия: под Хмельницким мать избила 4-летнюю дочь до комы

Под Хмельницким мать избила до комы 4-летнюю дочь (коллаж: РБК-Украина)

В Хмельницкой области горе-мать покалечила 4-летнюю дочку, девочка может не выжить

Маленькая девочка в состоянии комы попала в больницу в Хмельницкой области (село Ходаковцы). У малышки множественные синяки и перелом предплечья. Что же говорит мама? Ребенок, мол, нанес себе увечья сам во время приступа эпилепсии.

Но в полиции в такую версию верить отказались - женщину взяли под стражу. Медики говорят, что синяки и гематомы на крохотной Вите разной давности. Врачи уверены - девочка не могла такое сделать себе сама. Ведь у малышки кроме прочего сломана рука и забои внутренних органов - легких и почек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

История маленькой Виты непростая. Когда девочке был годик, ее вместе со старшей сестрой уже забирали в детский дом семейного типа. Женщина совершенно не заботилась о детках, а однажды на несколько месяцев даже покинула их на родственников.

Суд детей отобрал, но родительских прав не лишил. Недавно же 34-летняя горе-мамаша вышла замуж за мужчину под 60 и забрала через суд девочек.

Женщина судима за имущественные преступления, а новоиспеченный муж - за убийство. Он работает гробовщиком в Хмельницком. У них семь месяцев назад родился общий ребенок.

Староста села говорит, что никто ничего из соседей плохого не замечал. На пороге дома журналистов встречают агрессивные братья женщины.

"По разговорам отчима, ребенку уже дней 10 было плохо. Ребенок сам бился головой о двери. Виточка бежала, упала, язык прикусила", - пересказывает историю из третьих уст староста села.

Но в соцслужбах говорят, что ребенок был здоров. Ведь в приемной семье никаких приступов у Виты никогда не было. Девочки настолько привязались к приемной маме за три года, что она стала для них настоящей семьей.

Сейчас все трое деток в больнице, их обследуют медики. Их мать сейчас арестована на два месяца. Если суд докажет вину, ей грозит тюремный срок и лишение родительских прав. И если младшего ребенка еще могут вернуть отцу, то девочек соцслужбы хотят вернуть приемной маме. Если конечно Вита выживет, ведь прогнозы медиков неутешительные.

В Хмельницкой области мать забила дочь до состояния комы (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Кривом Роге горе-папаша избил девушку-"копа", которая приехала с ним поговорить о плохом исполнении родительских обязанностей.

Также сообщалось, что в Киеве мужчину забили насмерть возле метро. Он лишь спросил, работает ли подземка.