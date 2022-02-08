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На Волыни двое детей попали на хирургический стол из-за игрушки, оказавшейся в мочевом пузыре

Автор: Светлана Мащенко

На Волыни в течение последних трех месяцев двое детей-подростков попало на хирургический стол из-за популярной детской магнитной игрушки "Неокуб".

Об этом сообщили в Facebook Волынского областного перинатального центра.

62 и 24 шарика в мочевом пузыре

"В нашем заведении успешно было прооперировано два идентичных случая эвакуации магнитных шариков из мочевого пузыря мальчиков в возрасте 10-15 лет. В обоих случаях была выполнена цистотомия мини-лапаротомным доступом с последующим изъятием 62 и 24 магнитных шариков", - говорится в сообщении.

К счастью, сейчас дети в порядке, их выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи призывают родителей быть внимательнее к тому, как проводят досуг их дети, чтобы упреждать такие случаи.

"Мы, врачи-хирурги, призываем родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности да и в конце концов, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту, особенно начиненных магнитами. Ведь вовремя выявленная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность", - добавили в сообщении.

На фото ниже врачебные снимки, на которых видно, чем чревато неосторожное обращение с игрушками.

Фото: Дети травмировались игрушкой "Неокуб" (Facebook/Волынского областного перинатального центра.)

Что такое игрушка "Неокуб"

Игрушки конструкторы и головоломки "Неокуб" состоят из маленьких неодимовых магнитов, которые в случае случайного глотания ребенком могут привести к перекрытию дыхательных путей и удушению или асфиксии, образованию язв в кишечной полости.

Игрушка получила свое название из-за того, что изначально магниты чаще всего соединены именно в форме куба. Эта конструкция держится только за счет магнитного поля, и ее легко разрушить, приведя тем самым шарики в хаотическое положение, а восстановить затем эту форму куба и есть основная задача игрушки как головоломки, решаемая различными способами. Из неокуба можно собирать самые разнообразные фигуры.

Отметим, что эта игрушка очень часто становится причиной травмирования детей, и хирургического вмешательства. Так, в Харькове недавно магниты извлекали из кишечника годовалого ребенка.

А в Днепре магнитные шарики продырявили двухлетнему ребенку кишечник. Оба случая произошли с начала этого года.

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