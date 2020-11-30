На Волині дві жінки влаштували бійку прямо у автобусі через маску

На Волині дві пасажирки побилися через маску (Колаж РБК-Україна)

Жінки зчепилися прямо в салоні автобуса і виривали одна одній волосся

В автобусі Ковель-Луцьк дві пасажирки побилися за зауваження про захисну маску. Одна з учасниць конфлікту відмовилася надягати маску та аргументувала це тим, що вже перехворіла на коронавірус. Інша жінка, яка зробила їй зауваження, продовжила спір, і суперечка переросла у бійку.

Як повідомили очевидці, конфлікт розгорівся під час рейсу по маршруту Ковель-Луцьк в салоні автобуса. Одна з пасажирок зробила зауваження пасажирам автобуса за відсутність захисної маски. Одна з жінок навідріз відмовилася надягати маску і пояснила, що вже перенесла коронавірус. Автобус довелося зупинити, і на місце події викликали патрульну поліцію.

Співробітники правоохоронних органів нагадали правила перевезення пасажирів, і жінка погодилася надіти маску. Але на цьому конфлікт не закінчився. Коли пасажирка готувалася до виходу, друга кинулася на неї. Вони почали тягати одна одну за волосся, бити по обличчю і все це супроводжувалося нецензурними словами.

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На Волині дві пасажирки автобуса влаштували жахливу бійку через маску

Чим закінчилася бійка в салоні автобуса, невідомо. В результаті бійки одна з учасниць зламала інший окуляри, які коштували близько 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неадеквати у Києві влаштували бійку і гонитву за маршруткою.

А також розповідали про те, що у Луцьку відвідувач супермаркету побився з поліцією через захисну маску прямо на очах у власної дочки.