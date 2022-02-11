На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по "багнюке"

На Волыни рейсовый автобус с пассажирами застрял на бездорожье в грязи, когда ехал в село Старая Гута из села Кукурики. Когда транспорт увяз в болоте, в которое превратилась дорога, людям пришлось покинуть салон и продолжить путь пешком в населенный пункт несколько километров.
Об этом передает издание "Район.Старая Выжевка".
В дорожную "ловушку" попал рейсовый автобус "Ковель - Рудня" в четверг утром, рассказала жительница села Кукурики Инна Богдан, ехавшая тогда в транспорте.
Женщина отметила, что для того, чтобы вытащить автобус, пришлось вызывать трактор.
"Пассажиры, которые ехали в этом автобусе на работу в Старую Гуту, вынуждены были четыре километра идти пешком в село", - говорит женщина.
Застрявший в грязи рейсовый автобус (фото: скриншот с видео)
Отмечается, что после инцидента местные беспокоятся, как бы перевозчик не отказался от этого маршрута из-за плохого состояния дороги. Ведь тогда перед людьми остро встанет вопрос - как же теперь добираться в села.
Само видео, как автобус застрял в грязи, опубликовано в Instagram "volynblog".
Видео: на Волыни рейсовый автобус застрял в болоте, в которое превратилась дорога
Ранее сообщалось, что на Волыни спасатели вытаскивали из снежного плена "скорую" с больной женщиной.
Также мы писали, что на Прикарпатье заметили маршрутку, в салоне которой выросли грибы, да и цена за проезд - тоже.