На Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога: люди 4 км шли по "багнюке"

В дорожную "ловушку" попал рейсовый автобус "Ковель - Рудня" в четверг утром, рассказала жительница села Кукурики Инна Богдан, ехавшая тогда в транспорте.

Женщина отметила, что для того, чтобы вытащить автобус, пришлось вызывать трактор.

"Пассажиры, которые ехали в этом автобусе на работу в Старую Гуту, вынуждены были четыре километра идти пешком в село", - говорит женщина.

Застрявший в грязи рейсовый автобус (фото: скриншот с видео)

Отмечается, что после инцидента местные беспокоятся, как бы перевозчик не отказался от этого маршрута из-за плохого состояния дороги. Ведь тогда перед людьми остро встанет вопрос - как же теперь добираться в села.

Само видео, как автобус застрял в грязи, опубликовано в Instagram "volynblog".

Видео: на Волыни рейсовый автобус застрял в болоте, в которое превратилась дорога