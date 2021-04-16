Даже волосы выпадают: Кличко рассказал о распространенных последствиях COVID-19

Виталий Кличко озвучил самые распространенные последствия коронавирусной болезни, которые были зафиксированы среди жителей Киева, перенесших болезнь за время эпидемии.
Об этом мэр столицы рассказал на брифинге 16 апреля.
Градоначальник отметил, что многие киевляне, перенесшие коронавирус, вынуждены потом лечиться еще и от последствий инфекции.
По словам мэра, COVID-19 вызывает такие осложнения:
"Восстановление организма после коронавируса происходит не так быстро и не так просто. Особенно сейчас, когда усложнилось течение болезни, а вирус стал более агрессивным", - отметил Кличко.
Также Виталий Кличко предупредил киевлян об ограничениях, которые будут введены на Пасху и майские праздники в столице.