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Навіть волосся випадає: Кличко розповів про поширені наслідки COVID-19

Автор: Світлана Мащенко

Віталій Кличко озвучив найпоширеніші наслідки коронавірусної хвороби, які були зафіксовані серед жителів Києва, що перенесли хворобу за час епідемії.

Про це мер столиці розповів на брифінгу 16 квітня.

Градоначальник зазначив, що багато киян, які перенесли коронавірус, змушені потім лікуватися ще й від наслідків інфекції.

За словами мера, COVID-19 викликає такі ускладнення:

  • ураження судинних систем органів людини (найпоширеніше),
  • серцева недостатність,
  • інфаркти та інсульти,
  • погіршується робота щитовидної і підшлункової залоз - як наслідок - тахікардія, набряки, слабкість, у деяких людей - випадання волосся,
  • може розвиватися або ускладнюватися перебіг цукрового діабету,
  • знижується слух,
  • страждає дихальна система - легені,
  • ураження судин нирок призводить до розвитку ниркової недостатності.

"Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним", - зазначив Кличко.

Також Віталій Кличко попередив киян про обмеження, які будуть введені на Великдень та травневі свята в столиці.

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