Навіть волосся випадає: Кличко розповів про поширені наслідки COVID-19

Віталій Кличко озвучив найпоширеніші наслідки коронавірусної хвороби, які були зафіксовані серед жителів Києва, що перенесли хворобу за час епідемії.
Про це мер столиці розповів на брифінгу 16 квітня.
Градоначальник зазначив, що багато киян, які перенесли коронавірус, змушені потім лікуватися ще й від наслідків інфекції.
За словами мера, COVID-19 викликає такі ускладнення:
"Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним", - зазначив Кличко.
Також Віталій Кличко попередив киян про обмеження, які будуть введені на Великдень та травневі свята в столиці.