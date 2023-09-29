Волосся на тілі та "тьолки" в університетах. Найгучніші секситські скандали, які обурили українців

Україна ніколи не відставала від західних тенденцій, особливо там, де це стосується прав людини та взаємоповаги в суспільстві. Останнім часом значного поширення набула тема рівності між чоловіками та жінками, мізогінії й сексизму. Українці пильно стежать за тим, аби антифеміністичні висловлювання не виникали в нашому інфопросторі. А коли це все-таки стається, не стримують своїх емоцій.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найгучніші сексистські скандали за останній час, які обурили українське суспільство.

"У нас 80% тьолки"

Ці слова належать ректору Київського університету культури Михайлу Поплавському, які він сказав у розмові з першокурсниками.

На відео Поплавський стоїть в оточенні студентів, тисне руку хлопцям і говорить скандальну фразу: "Я для пацанів скажу: у нас 80% тьолки". Однак це не єдине відео, яке "підмочило" репутацію ректора.