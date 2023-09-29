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Волосы на теле и "телки" в университетах. Самые громкие секситские скандалы, возмутившие украинцев

Украина, Пятница 29 сентября 2023 13:23
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Волосы на теле и "телки" в университетах. Самые громкие секситские скандалы, возмутившие украинцев Громкие сексистские скандалы в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украина никогда не отставала от западных тенденций, особенно там, где это касается прав человека и взаимоуважения в обществе. В последнее время широкое распространение получила тема равенства между мужчинами и женщинами, мизогинии и сексизма. Украинцы внимательно следят за тем, чтобы антифеминистические высказывания не возникали в нашем инфопространстве. А когда это все-таки происходит, не сдерживают свои эмоции.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые громкие сексистские скандалы за последнее время, которые возмутили украинское общество.

"У нас 80% телки"

Эти слова принадлежат ректору Киевского университета культуры Михаилу Поплавскому, которые он сказал в разговоре с первокурсниками.

На видео Поплавский стоит в окружении студентов, жмет руку парням и говорит скандальную фразу: "Я для пацанов скажу: у нас 80% телки". Однако это не единственное видео, которое "подмочило" репутацию ректора.

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Ранее мы рассказывали, кто из украинских и мировых звезд попадал в секты.

Читайте также, какие блогеры откровенно показали свое тело после родов.

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сканал Алексей Арестович